Sony julkaisi pitkänäyttöisen puhelimen aiempaa alempaan hintaluokkaan

Sony julkaisi uuden Xperia L4 -puhelimen 21:9 -näytöllä.

Sony on julkaissut Xperia L4 -puhelimen, joka on yhtiön ensimmäinen puhelinmalli tänä vuonna.

L4 ei ole lippulaivamalli, vaan seuraaja nykyään noin parinsadan euron hintaiselle L3-mallille. Erikoista uutuusmallissa on muun muassa se, että siinä on 6,2-tuumainen 21:9-kuvasuhteen lcd-näyttö. Erityisen pitkiä näyttöjä on aiemmin ollut vain Sonyn kalliimmissa malleissa.

Uutuusmallissa on parannuksia viime vuoden malliin verrattuna. Uudessa mallissa on myös 64 gigatavun sisäinen muisti ja 3580 mAh akku. Takana on 13 megapikselin laajakuva- ja 5 megapikselin ultralaajakuvakamerat sekä 2 megapikselin etäisyystunnistin. Etukameran tarkkuus on 8 megapikseliä kuten L3-mallissakin. Myös kuulokeliitäntä löytyy.

Sony Xperia L4 -mallissa on 21:9 -kuvasuhteen näyttö.

Puhelin tulee myyntiin loppukeväästä. Sony ei ole kuitenkaan vielä paljastanut uutuuden hintaa.

Lähiaikoina on todennäköisesti odotettavissa myös muutamia muita puhelinjulkistuksia. Barcelonassa oli ensi viikolla tarkoitus jälleen pitää vuosittaiset mobiilialan MWC-messut, mutta ne peruttiin lopulta kokonaan sen jälkeen, kun useat yritykset olivat peruneet osallistumisensa koronavirustartuntojen varalta. Messuilla on perinteisesti nähty useita tuotejulkistuksia.