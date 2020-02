Suomalainen ”Whatsapp” katosi ja lakkasi toimimasta – Tivi: Yhtiö haettu konkurssiin

Pikaviestiyritys FoilChatia haetaan konkurssiin, Tivi uutisoi.

Suomalainen ja WhatsApp-pikaviestintä haastamaan lähtenyt FoilChat on tiensä päässä, kertoo Tivi. Sen mukaan Verohallinto jätti yhtiöstä konkurssihakemuksen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen tiistaina FoilChatin maksukyvyttömyyden vuoksi. Verohallinnolla on saatavia yhteensä 79 000 euroa. Uutispalvelun mukaan muita saatavia on maksamatta lähemmäs 400 000 euroa.

WhatsAppin turvalliseksi vaihtoehdoksi pyrkineen FoilChatin vaikeudet tulivat ilmi vuosi sitten keväällä, jolloin sovellus lakkasi toimimasta.

Vielä keväällä 2018 FoilChatin teknologiajohtaja Eero Vainionpää kertoi IS Digitodaylle, mikä erottaa yhtiön jo aiemmin konkurssiin joutuneesta suomalaisesta Jongla-pikaviestimestä.

– Jongla oli lähtökohtaisesti kuluttajatuote. He tavoittelivat kilpailevaa Snapchatia tai Facebook Messengeriä. Meidän tavoitteenamme on tehdä WhatsAppin kaltainen tuote, mutta tuoda se yrityssegmenttiin ja mahdollistaa kommunikaatio yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella, Vainionpää vertasi.

Johtaja mainitsi yhtenä FoilChatin perustamisen yllykkeenä WhatsAppin suurkaupan Facebookille.

– Kun WhatsApp myytiin 16 miljardilla dollarilla Facebookille vuonna 2014, markkina näytti otolliselta, ja aloimme kehittää pikaviestijärjestelmää, Vainionpää sanoi.

Pian sovelluksen julkaisun jälkeen siitä paljastui ongelma, missä rekisteröitynyt käyttäjä pääsi näkemään muiden käyttäjien sähköpostiosoitteet. Vainionpää myönsi, että tämän mahdollistanutta ominaisuutta ”ei ollut ehkä ihan loppuun asti mietitty”.