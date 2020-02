Huawei sai uuden vihollisen – samalla USA turvautuu mafiasodassa käyttämäänsä keinoon

Koronavirus hyökkäsi yllättävällä tavalla Huaweita vastaan, arvioi matkapuhelinalaa seuraava asiantuntija.

Matkapuhelinalan suurtapahtuma Mobile World Congress peruttiin koronaviruksen takia. Peruutuksesta on selvää vahinkoa kiinalaiselle Huaweille, mobiilialaa seuraava analyytikko Richard Windsor pohtii Radio Free Mobile -blogissaan. Huawei on pitkään taistellut maineestaan Yhdysvaltain vakoilusyytösten alla, ja MWC:n peruminen merkitsee merkittävän äänitorven menettämistä.

– Mobile World Congressin peruutus on oleellisesti vahingoittanut Huawein kykyä markkinoida itseään maailmalle, Windsor kirjoittaa.

Analyytikko huomauttaa MWC:n peruutuksen tapahtuneen samaan aikaan, kun köysi kiristyy Huawein kaulassa. Yhdysvallat otti juuri kovat aseet esiin, kun oikeusministeriö jätti New Yorkissa 16 kohtaa käsittävän syytteen Huaweita vastaan käyttämällä niin sanottuja Rico-säännöksiä.

Rico tulee sanoista Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act ja sitä on normaalisti käytetty järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Käytännössä ministeriö syyttää Huaweita kokoamalla yhteen joukon aiempia tapauksia vuosikymmenten varrelta, joissa Huaweita on epäilty teollisuusvakoilusta. TechCrunchin mukaan yksi näistä tapauksista nähtiin taannoin messuilla Chicagossa, missä Huaweihin yhdistetyn insinöörin kerrottiin kuvanneen yön pimeydessä kilpailijan verkkolaitetta kansi avattuna.

Windsorin mukaan Huaweita uhkaavat vakavat seuraukset, jos se todetaan syylliseksi. Toisaalta analyytikon mukaan syytösten toteen näyttäminen on erittäin vaikeaa ja käytännössä niiden seurauksena on vain paineen kasvaminen niiden Yhdysvaltain kumppanien niskassa, jotka yhä haluavat 5g-verkot Huaweilta.

– En näe näiden syytteiden johtavan mihinkään, mutta ne voivat saada Britannian ja muun Euroopan miettimään uudelleen päätöksiään ottaa Huawein tukiasemia verkkoihinsa, Windsor toteaa.

Jos Yhdysvallat onnistuu tässä, se pistäisi Huawein Windsorin mielestä sellaiseen pinteeseen, että yhtiön arvo pelinappulana Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvotteluissa kasvaisi merkittävästi.

Jos ja kun lopullinen kauppasopu maiden välillä viimein syntyy, samalla hellittää paine Huaweita kohtaan, Windsor ennustaa. Sen jälkeen muut maat voisivat taas käydä yhtiön kanssa kauppaa ilman mitään häpeää.