Saako Huawei- ja Honor-puhelimiin jatkossa WhatsAppin, Instagramin ja pankkisovelluksen? Näin yhtiö vastaa

Huawei korvaa uusissa puhelimissaan Google Playn omalla App Gallery -kaupallaan. Tällä hetkellä tarjolla on 25 suomalaissovellusta.

Huawei on pian esittelemässä uusia puhelimia – ilman Googlea. Yhtiön menestys on nyt kiinni siitä, lähtevätkö sovellusten tekijät ja kuluttajat sen kelkkaan.

Huaweilla ja sen Honor-brändätyillä puhelimilla on vahva asema Suomen markkinoilla. Yhtiöllä on suunnitelmissa julkaista tänä vuonna Suomessa 10 puhelinta. Niiden tulevaisuuteen liittyy kuitenkin paljon kysymysmerkkejä, sillä yhtiö joutuu tuomaan ne kauppoihin ilman Googlen Androidia.

Vaikka aiemmat Googlen palveluilla varustetut puhelimet jatkavat toimintaansa vanhaan malliin, uusista julkaisuista puuttuvat Googlen sovellukset, kuten Google Maps, sekä sovelluksia tarjoava Google Play -sovelluskauppa.

Huawei on työskennellyt kuumeisesti tuodakseen näille vaihtoehdot. Google Mapsin tilalle tulevat hollantilaisen karttajätti TomTomin kartat.

Kuluttajan kannalta suurin kysymys liittyy kuitenkin sovelluskaupasta ladattavien niin sanottujen ”killer appien” eli hittisovellusten saatavuuteen. Jos puhelimeen ei esimerkiksi ole tarjolla WhatsAppia, jää puhelimen omistaja väkisinkin keskustelujen ulkopuolelle.

Sama pätee pankkisovelluksiin. Jos pankkitiliin ei pääse käsiksi puhelimella, se rampauttaa puhelimen pahoin. Myöskään Spotifyn tai muun musiikkipalvelun toimimatta jääminen ei ole plussaa.

Huawei: Sovelluksia on tulossa

Huawein Suomen kuluttajaliiketoiminnasta vastaavan johtajan Roger Yun mukaan Huawei työskentelee samanaikaisesti sekä suurten että paikallisten sovelluskehittäjien kanssa. Huawein puhelimissa on yhtiön oma App Gallery -sovelluskauppa, jonka on määrä korvata Google Play.

Roger Yu johtaa Huawein kuluttajaliiketoimintaa Suomessa.

Suurista kansainvälisistä sovelluksista Huawein kaupasta löytyvät tällä hetkellä Snapchat, Tinder ja TikTok. Kuitenkin esimerkiksi Facebook sekä WhatsApp ja Instagram puuttuvat.

Yu uskoo, että suurten sovellusten suhteen kuullaan uutisia Huawein seuraavan lippulaivapuhelimen julkistuksen yhteydessä. Tämän oli määrä tapahtua Mobile World Congress -messuilla Barcelonassa, jotka on juuri peruttu. Julkistusta on silti lupa odottaa lähiaikoina.

Tällä hetkellä App Gallery -kaupassa on 25 suomalaissovellusta. Tarjolla on muun muassa mediasovelluksia, mutta isot suomalaiset pelit sekä pankkisovellukset loistavat poissaolollaan.

Yun mukaan odotettavissa on sovelluksia niin pankeilta kuin peliyhtiöiltä, ja keskusteluja käydään yli sadan suomalaiskehittäjän kanssa. Julkistuksia ei voi tehdä näiden puolesta, mutta Yu uskoo näkevänsä paljon sovelluksia ensi kuussa päättyvän ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Tällä hetkellä Huawein App Galleryssa ei ole suosituimpia pikaviestimiä. Kiinassa suositun WeChat-sovelluksen esittelytekstit ovat vain kiinaksi.

Huawein mukaan Suomessa on myyty 600 000 App Gallerylla varustettua puhelinta. Sovelluskauppa on tähän asti ollut Google Playn rinnalla, mutta tulevissa puhelimissa se jää ainoaksi vaihtoehdoksi.

Yhtiön mukaan App Gallerylla on 170 000 kuukausittaista käyttäjää Suomessa. Yhtiö ei kuitenkaan kommentoi sitä, kuinka moni sen asiakkaista on luonut Google-tunnusta vastaavan Huawei ID -käyttäjätunnuksen.

Huawei kokeilee parhaillaan oman ekosysteeminsä toimintaa. Yhtiö on tuonut järeän mallisarjan lippulaivansa Mate 30 Pron myyntiin Suomessa ”rajoitettuna eränä”, ja toivoo palautetta käyttäjiltä. Yun mukaan rajoitettu erä tarkoittaa alle sataa puhelinta.

Mitä puhelimen ostajan pitäisi tehdä?

Entä mitä pitäisi tehdä suomalaisperheessä, jossa pohditaan uuden puhelimen ostoa, mutta varmuutta sovelluksien toiminnasta ei ole?

– Ostopäätös on aina asiakkaan käsissä. Kysymys kuitenkin palautuu siihen, onko tietty sovellus saatavilla. Sovelluksen voi saada App Gallerysta ja usein WhatsAppin, Facebookin tai Instagramin tapauksessa palvelun verkkosivulta. Silloin esteitä esimerkiksi perheen kanssa viestittelylle ei synny, Yu sanoo.

Phone Clone -sovellus on tarkoitettu puhelimen sisällön siirtämiseen uuteen laitteeseen sellaisen ostamisen yhteydessä. Huawein mukaan sillä voi tuoda puhelimeen myös sellaisia sovelluksia, joita sen sovelluskaupassa ei ole. Niiden toiminnasta ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta.

Toinen vaihtoehto hankkia App Gallerysta löytymätön sovellus on käyttää Huawein Phone Clone -sovellusta, joka tekee vanhan puhelimen sisällöstä kopion uuteen puhelimeen. Yu sanoo, että hänen oman kokemuksensa mukaan WhatsApp toimii toisesta puhelimesta kopioituna hyvin.

Koska Huawein ja Googlen Androidit ovat erilaisia, kaikki sovellukset eivät silti välttämättä toimi kuten pitää. Jos ohjelma nojaa vahvasti Googlen palveluihin, saattaa esimerkiksi paikannus jättää toimimatta.

” Yksiselitteistä vastausta toimivuudesta ei ole.

– Yksiselitteistä vastausta toimivuudesta ei ole. Olemme tehneet teknistä arviointia, ja toimivuus riippuu sovelluksen käyttämistä taustajärjestelmistä, sanoo Huawein kehittäjäsuhteista vastaava Antti Piha.

Antti Piha vastaa Huawein kehittäjäsuhteista Suomessa.

Huawei- ja Honor-puhelimien omistajilla on mahdollisuus kääntyä verkon käyttäjäyhteisöjen tai valmistajan tuen puoleen. Tämä kuitenkin tekee silti elämästä väkisinkin hankalampaa kuin Googlen tukemissa Android-puhelimissa, joissa Google Playsta ladatut ohjelmat toimivat ilman ihmettelyä.

Sovellusten puuttuminen saattaa johtaa myös siihen, että sovellusten lataaminen netistä ohi sovelluskauppojen, eli sideloadaus, lisääntyy. Tähän liittyy riskejä, sillä netissä on tarjolla runsaasti asiallisiksi sovelluksiksi naamioituja haittaohjelmia.

Ei ulkopuolisia kauppoja

Antti Pihan mukaan moni kehittäjä on ollut yllättynyt siitä, miten helppoa sovellusten siirtäminen Huawein Androidille on. Hän myöntää kuitenkin tilanteen olevan se, että kehittäjä joutuu ylläpitämään jatkossa kahta sovellusversiota.

– Kysymys ei ole siitä, että iOS:n ja Androidin rinnalle olisi tulossa kokonaan kolmas erilainen systeemi. Kyseessä on enemmänkin Android A ja Android B, Piha sanoo.

Yu ja Piha ovat vaitonaisia sen suhteen, mikä on Huawein ottama provisio sovelluksien tuomasta tuotosta. Googlella ja Applella se on 30 prosenttia. He kuitenkin painottavat, ettei rahan tekeminen sovelluskaupalla ole Huawein ydinliiketoimintaa.

Honor-brändin maajohtaja Hugo Hu kertoi IS Digitodaylle marraskuussa Huawein provision olevan 20–30 prosenttia. Lisäksi tämä olisi neuvoteltavissa siten, että Huawei pystyy aina tekemään Googlea paremman tarjouksen.

Googlen Androidille on mahdollista asentaa myös muita sovelluskauppoja, vaikkei Google asiaa juuri mainostakaan. Muita sovelluskauppoja ovat Huawein App Galleryn lisäksi olleet Samsungin Galaxy Store sekä Yandexin ja Amazonin kaupat.

Huawein Androidille niitä ei ole kuitenkaan odotettavissa ainakaan lähitulevaisuudessa.

– Ei ainakaan vielä, Yu vahvistaa.