WSJ: Huaweilla on pääsy amerikkalaisten takaoveen – tässäkö syy, ettei USA esittänyt todisteita?

Yhdysvallat väittää Huaweilla olevan pääsy televerkkoihin USA:n viranomaisia varten luodun takaoven kautta, The Wall Street Journal kirjoittaa.

Yhdysvaltain vakoiluepäilyistä kiinalaista verkko- ja puhelinvalmistaja Huaweita vastaan on saatu uutta tietoa. The Wall Street Journalille (WSJ) puhuneen Yhdysvaltain hallinnon virkamiehen mukaan Huaweilla on pääsy matkapuhelinverkkoihin ympäri maailman.

– Meillä on todisteita, että Huaweilla on kyky päästä salaa käsiksi arkaluontoiseen ja henkilökohtaiseen tietoon järjestelmissä, joita se ylläpitää ja myy ympäri maailmaa, Yhdysvaltain turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Robert O'Brien sanoi WSJ:lle.

WSJ:n artikkeli on maksumuurin takana. Artikkelia lainaa muun muassa Ars Technica.

Syynä on väitetysti Yhdysvaltain ja monien muiden maiden vaatima takaovi, jonka kautta viranomaisilla on laillinen pääsy verkkoihin tarvittaessa. Väitteiden mukaan Huawei on verkkotoimittajista ainoa, joka on ottanut tämän pääsyn myös itselleen. Yhdysvallat on tiettävästi tiennyt tästä takaovesta jo vuodesta 2009 lukien, mutta WSJ:n lainaamat viranomaiset eivät sanoneet, onko Huawei todella käyttänyt takaovea vai onko sillä ainoastaan pääsy siihen.

Jos väitteet pitävät paikkansa, ne vahvistavat vanhaa käsitystä takaovien riskeistä. Esimerkiksi Apple on sanonut vuodesta toiseen, että takaovet eivät koskaan ole vain ”hyviksiä” varten. Jos heitä varten jättää avaimen kynnysmaton alle, sen voivat ottaa myös ”pahikset” käyttöönsä. Se, kuka kulloinkin on hyvä tai paha, riippuu näkökulmasta.

Huawei kiistää WSJ:n artikkelin ja huomauttaa, että Yhdysvallat ei ole antanut mitään konkreettista näyttöä väitteidensä tueksi.

Yhdysvallat näyttää viime aikoina alkaneen jakaa Huawein vastaisia todisteita aiempaa avoimemmin kumppaneilleen. Äskettäin Saksasta kantautui tietoja, joiden mukaan Yhdysvallat olisi toimittanut todisteita Huawein ja Kiinan valtion yhteistyöstä.

Presidentti Donald Trump on painostanut kumppanimaita estämään Huawei 5g-verkkojen rakennustöistä. Kuitenkin ainakin Britanniassa vaatimukseen ei ole suostuttu.