Samsungin uudet puhelimet kirpaisevat – yksi hyvä uutinen

Galaxy S20, S20+ ja S20 Ultra ovat Samsungin suurelle yleisölle suunnatut kärkimallit, joissa on satsattu erityisesti kameraan.

Samsung julkisti uusia huippupuhelimia, mutta ostaja voi poikkeuksellisesti tyytyä vanhempaan ja jopa säästää rahaa.

Samsungin tiistaina illalla esittelemät uudet S20-huippupuhelimet ovat edellisiä kalliimmat, Android Police huomauttaa.

Uutispalvelun mukaan Samsung tekee kuitenkin poikkeuksellisen siirron ja pitää myös edelliset S10-mallit tuotannossa. Sen lisäksi yhtiö laskee niiden jokaisen hintaa pysyvästi 150 dollarilla.

Alennuksen vahvistaa myös muun muassa 9to5Google. Nähtäväksi jää, mikä on vanhojen mallien saatavuus jatkossa Suomessa ja toteutuuko hinnanalennus myös täällä samalla tavalla. Toki puhelimia on voinut saada halvemmallakin erilaisten tarjousten ja kampanjoiden aikana.

Nämä puhelimet Samsung esitteli

Samsung esitteli eilen odotetusti kaikkiaan neljä uutta huippupuhelinta, joista kolme seuraa S10-mallistoa ja yksi taittuvanäyttöistä Galaxy Foldia.

Kahdessa ensimmäisessä mallissa on 64 megapikselin kamera, kun taas S20 Ultrassa on 108 megapikselin kamera. Kameroissa yhdistyy optinen hybridizoomi ja tekoälyllä tuettu digitaalizoomi, joka mainostekstin mukaan tarjoaa 30-kertaisen zoomin Galaxy S20:ssa ja S20+:ssa. Galaxy S20 Ultrassa zoomaus on enimmillään 100-kertainen.

Kaikissa kolmessa puhelimessa on 120 megahertsin näyttö, jonka pitäisi tehdä netin ja sovellusten käytöstä sulavampaa. Galaxy S20 Ultrassa on tähän asti Samsungin suurimmalla kapasiteetilla varustettu akku, 5000 mAh, joka on yli viidenneksen suurempi kuin Galaxy S10+:n akku.

5g-verkkoja tukevat Android-puhelimet ovat ennakkomyynnissä ja tulevat varsinaiseen myyntiin 13. maaliskuuta 1 049, 1 149 ja 1 399 euron suositushintaan.

Samsung esitteli myös toisen taittuvalla näytöllä varustetun puhelimensa Galaxy Z Flipin. Galaxy Foldin seuraaja on simpukkapuhelin, jonka tekniset tiedot vastaavat hyvin pitkälti aiemmin vuodettuja tietoja.

Samsung sanoi, että lisää taittuvanäyttöisiä puhelimia on tulossa.

– Kyseessä on täysin uuden, taittuviin puhelimiin keskittyvän Z-laitesarjan ensimmäinen tuote, joka viestii Samsungin sitoutumisesta tähän laitekategoriaan, yhtiö toteaa.

Samsung jätti kuitenkin kenties tärkeimmän asian mainitsematta tiedotteessaan: Miten Galaxy Z Flip parantaa näytön kestävyyttä ja suojausta niin, että vieraat aineet eivät pääse vahingoittamaan näyttöä esimerkiksi saranan kautta?

Tämä oli Galaxy Foldin merkittävä kompastuskivi ja pakotti osaltaan viivästyttämään puhelimen julkaisua kuukausilla.

Toisin kuin uudet S20-puhelimet, Z Flip ei tue 5g-verkkoja.

Ennakkomyynnissä oleva Galaxy Z Flip tulee varsinaiseen myyntiin 21. helmikuuta, ja puhelimen suositushinta on 1 550 euroa.