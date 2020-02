Joukkopako kiihtyy: Isot piirivalmistajat jäävät messuilta pois

MWC menettää koronaviruksen vuoksi myös piirivalmistajat Intelin, MediaTekin ja Nvidian. On erittäin mahdollista, että lista pitenee vielä.

Barcelonan helmikuiset Mobile World Congress -messut (MWC) kuihtuvat entisestään, muun muassa VentureBeat kertoo. Siruvalmistaja Intel ilmoitti peruvansa osallistumisensa tapahtumaan koronaviruksen vuoksi.

– Kaikkien työntekijöidemme ja kumppaniemme turvallisuus ja hyvinvointi on meille tärkeintä, ja olemme vetäytyneet tämän vuoden Mobile World Congressista varovaisuuden vuoksi, Intel toteaa.

Myös grafiikkasiruja valmistava Nvidia jättää väliin tämän vuoden messut.

– Ottaen huomioon koronavirukseen liittyvät kansanterveydelliset riskit, meidän tärkein huolenaiheemme on varmistaa kollegojemme, kumppaniemme ja asiakkaidemme turvallisuus, Nvidia perustelee blogissaan.

Myös piirivalmistaja MediaTek jättää messut väliin. Asian vahvistaa Engadgetin Kiinan-version päätoimittaja Richard Lai. MediaTekin piirejä käyttää laitteissaan muun muassa Nokia-puhelimia valmistava MHD Global.

Toistaiseksi peruutuksesta ovat kertoneet muun muassa viihdejätti Sony, verkkokauppayhtiö Amazon, verkkolaitevalmistaja Ericsson, elektroniikkajätti LG ja japanilaisoperaattori NTT Docomo. Kiinalainen ZTE on perunut MWC:n lehdistötilaisuutensa, mutta aikoo lähettää edustajansa kuitenkin paikan päälle.

On oletettavaa, että lisää peruutuksia on vielä luvassa MWC:n alkaessa vasta 24. helmikuuta. Maailman suurin älypuhelinvalmistaja Samsung on toistaiseksi vain rajoittamassa osallistumistaan messuille, kun taas Suomessa suosittu kiinalainen Huawei on ryhtynyt varotoimenpiteisiin estääkseen viruksen tuomisen messuille.

MWC:n järjestäjä GSM Association (GSMA) on vahvistanut, että messut joka tapauksessa pidetään. Järjestö on huomauttanut, että paikalla on poisjäänneistä huolimatta tuhansia näytteilleasettajia.

Nähtäväksi jää, kuinka paljon koronapelko vaikuttaa kävijämääriin, jotka normaalisti ylittävät 100 000 henkeä. GSMA on ilmoittanut useista toimenpiteistä viruksen pitämiseksi loitolla messuista.

Juttua päivitetty tiedoilla MediaTekistä klo 12.37.