Mika, 39, Oulaisista sai puhelimeensa vieraan ihmisen WhatsApp-viestit: ”Herranjumala, mikä souvi siitä alkaisi”

Uuden puhelinliittymän hankkijan on mahdollista saada numeron edellisen omistajan viestit näkyviinsä.

Oulaisista kotoisin oleva Mika Antikka, 39, hämmentyi avattuaan uuden puhelinliittymän tammikuun lopussa. Kun hän oli hankkinut työkäyttöön uuden numeron ja asentanut puhelimeensa WhatsApp-pikaviestimen uutta puhelinnumeroa varten, ruutu täyttyi samantien jonkun muun käymistä pikaviestikeskusteluista.

Antikka oli tietämättään jäsenenä noin kymmenessä ryhmässä, minkä lisäksi henkilökohtaisia viestejä täysin tuntemattomilta ihmisiltä oli paljon.

– Sen [simmin] kun tökkäsi puhelimeen ja asensi WhatsAppin, niin kaikki ryhmät tulivat saman tien esille, joissa [numeron] entinen omistaja oli ollut. Kaikki keskustelut tulivat näkösälle myös, Antikka sanoo.

Antikka sanoo alkaneensa saada myös uusia viestejä ja puheluita. Eräässä puhelussa hän selitti soittajalle tilanteen, ja ennen pitkää WhatsApp-tilin edellinen omistaja soitti Antikalle.

– Hän ihmetteli myös asiaa, mutta eihän siinä ole muuta mahdollisuutta kuin että viestit seuraavat puhelinnumeroa, Antikka sanoo.

Toisin kuin esimerkiksi käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuvassa Facebook Messengerissä, WhatsApp-tili on sidottu käyttäjän puhelinnumeroon.

– Olenkin kysellyt tuttavilta, miltä tuntuisi, jos WhatsApp-viestinne laitettaisiin jakoon. Kyllä siinä aika moni saattaisi hämmästellä asiaa, Antikka toteaa.

– Tuntuu hämmästyttävältä. Jos minun viestini menisivät tuonne jakoon, niin herranjumala, mikä souvi siitä alkaisi.

Antikka oli yhteyksissä WhatsAppiin, mutta Facebookin omistama palvelu ei palannut asiaan.

– Ainuttakaan vastausta ei tullut. Eihän ne kuluttajia kuuntele missään suhteessa, Antikka sanoo.

Antikka ratkaisi ongelman poistamalla kaikki keskustelut ja poistumalla ryhmistä. Hän on huolissaan siitä, että jos ilmiö on yleisempi, saattaa hyvinkin arkaluontoista tietoa paljastua. Moni lähettelee esimerkiksi salasanoja pikaviesteillä.

WhatsAppin omistavan Facebookin edustaja Alison Bonny vahvistaa IS Digitodaylle sähköpostitse, että WhatsApp-tili on kytketty puhelinnumeroon ja on mahdollista, että edellisen käyttäjän profiili päätyy uudelle numeron omistajalle, jos tiliä ei ole poistettu tai siirretty uuteen numeroon.

Bonnyn mukaan WhatsAppilla pitäisi olla käytössään suojaukset, jotka estävät toisen käyttäjän viestien näkymisen.

– Turvallisuuden ylläpitämiseksi ja tietojen säilyttämisen rajoittamiseksi WhatsApp-tunnukset vanhenevat 120 vuorokauden kuluessa, jos ne ovat käyttämättömiä. Kun tämä tapahtuu, tilit kirjataan automaattisesti ulos kaikista ryhmistä, Bonny kirjoittaa.

Yhtiö antaa tilien suojauksesta ristiriitaista tietoa. Verkkosivuillaan WhatsApp kirjoittaa tarkkailevansa palvelun käytön säännöllisyyttä. Jos tili otetaan käyttöön uudella laitteella yli 45 päivän tauon jälkeen, palvelu tulkitsee numeron päätyneen kierrätetyksi, ja tili suljetaan automaattisesti.

Antikan tapauksessa tämä ei ole pitänyt paikkaansa. Telian viestipalvelutoimintojen päällikkö Kari-Matti Puukangas kertoi IS Digitodaylle viime kesänä, että Telia pitää numeroa jäädytettynä 3 kuukautta ennen sen palautumista varausjärjestelmään. Antikan liittymä oli peräisin Telialta.

WhatsAppin mukaan käyttäjän ei tule huolestua, jos hän saa eteensä hänelle kuulumattomia viestejä. Koska WhatsApp-tili voi olla kytkettynä kerrallaan vain yhteen puhelinnumeroon ja laitteeseen, liittymän vanha omistaja ei voi millään nähdä numeron uuden omistajan viestejä.

– Tällaisessa tilanteessa suosittelemme, että poistut kaikista ryhmistä, joihin numerosi on sidottu ja estät kaikki tuntemattomat yhteystiedot, WhatsApp neuvoo.

Nykyisellään WhatsApp jättää vastuun tilin lopettamisesta ja siirtämisestä käyttäjälle. Ohjeistus asian suhteen ei ole erityisen selvää.

WhatsApp on suunnitellut ominaisuutta, joka ilmoittaisi käyttäjille, jos näiden yhteystiedon puhelinnumero muuttuu. Tätä ei ole kuitenkaan otettu käyttöön. Syy on mahdollisesti siinä, että se saattaisi paljastaa salaiset puhelinnumerot.