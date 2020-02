WhatsApp lakkasi toimimasta miljoonissa puhelimissa

WhatsApp leikkasi tukea vanhoille käyttöjärjestelmille helmikuun alkaessa.

Facebookin omistama pikaviestipalvelu WhatsApp toimii nyt entistä harvemmissa laitteissa. Viestipalvelu vähensi tukeaan vanhoille puhelinalustoille helmikuun ensimmäisestä päivästä alkaen.

WhatsAppin tukiartikkelin mukaan sovellus ei enää toimi Android 2.3.7:ssä tai sitä vanhemmissa versioissa.

IPhone-puolella sovellus on lakannut toimimasta iOS 8:ssa. WhatsApp antaa asiasta ristiriitaista tietoa. Tukiartikkelin mukaan WhatsApp ei enää toimi iOS 7:ssä tai sen edeltäjissä, mutta WhatsAppin toisen virallisen artikkelin mukaan edes iOS 8 ei enää kelpaa. Jälkimmäinen tieto pitää paikkansa, sillä App Storessa sovellus vaatii vähintään iOS:n versiota 9.

Digital Trends arvioi, että kyse on kaikkiaan miljoonista puhelimista. Niiden käyttäjillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin päivittää käyttöjärjestelmänsä tai todennäköisemmin ostaa uusi puhelin. Toki yksi vaihtoehto on myös lopettaa WhatsAppin käyttö.

Näiden alustojen käyttäjät ovat jo aikaisemmin saattaneet huomata WhatsAppinsa jääneen jälkeen esimerkiksi uusien toimintojen suhteen, ja jotkut vanhat toiminnot ovat saattaneet lakata toimimasta. Vaarana on myös vakavien haavoittuvuuksien korjaamatta jättäminen. WhatsAppin käyttäjiä vastaan on taannoin isketty juurikin haavoittuvuuksien avulla, ja sovelluksen tietoturva on muutenkin kyseenalaistettu.

WhatsApp teki samalla tavalla Windows Phonelle vuodenvaihteessa, jolloin sovellus lakkasi toimimasta alustalla kokonaan Windows 10 Mobile mukaan lukien.