Android-laitteisiin tulossa uusi toiminto – saattaa houkuttaa rikkomuksiin

Androidissa oleva verkkoselain on saamassa kuvien jakamista helpottavan toiminnon, XDA Developers huomasi.

Googlen Chrome-selain on saamassa uuden toiminnon Android-laitteissa, kertoo XDA Developers. Androidin oletusselaimen moottorin, Chromiumin, koodiin on tehty muutosehdotus, joka tekisi kuvien jakamisesta helpompaa.

Ei ole vielä selvää, miltä uusi toiminto näyttää. Muutosehdotuksen kuvauksen ja koodin perusteella toiminto kuitenkin löytynee jatkossa, kun Chromessa painaa kuvaa pitkään. Silloin esiin tulevassa valikossa olisi uusi nappi, jolla kuvan voi kopioida leikepöydälle. Nykyisillään vaihtoehtoihin kuuluu muun muassa kuvan lataaminen omalle laitteelle tai Androidin jakamistoiminnon käyttäminen.

Toiminto täydentäisi nykyistä jakonappia, jolla kuvan voi lähettää kontakteille esimerkiksi pikaviestimillä tai sähköpostitse. XDA odottaa, että uusi toiminto nopeuttaa jakoa mahdollistaen sen vain parilla painalluksella. Chromen tietokoneversiossa, kuten myös vaikkapa Firefoxissa, vastaava kopioi kuva -toiminto on ollut jo saatavilla.

Android Authorityn mukaan ominaisuus on päässyt jo testiin. Ei ollut selvää, missä kaikissa Androidin versioissa ominaisuus lopulta toimii, mutta rivien välistä luettaessa on mahdollista, että vain Android 10:ssä. Tällä hetkellä ominaisuuden rajoituksena on, ettei se mahdollista kuvien jakamista kaikissa sovelluksissa. Periaatteessa on yhä mahdollista, että toimintoa ei julkaista laajaan käyttöön tai sitä pidetään vielä pitkään työn alla.

Uudistus voidaan nähdä osana Googlen tekemää rajojen kokeilemista, sillä se voi lisätä tekijänoikeusrikkomuksia. Google joutui toissa vuonna ottamaan takapakkia kuvahakunsa kanssa, kun halun tuloksena tulleita kuvia ei voinut enää avata sellaisenaan selaimeen kopioimista varten. Nyt käyttäjä viedään sivulle, jossa kuva on.

Androidissa on koittamassa myös suurempi selainuudistus. Googlen on esitettävä pian uusien laitteiden käyttäjille valintaruutu, jossa ehdotetaan kilpailevia selaimia.

Vaikka Googlen voisi olettaa tekevän muutoksen vastentahtoisesti, yhtiö keksi keinon tehdä EU:n määräyksellä rahaa järjestämällä kilpaileville selaimille huutokaupan paikasta valintaruudulla.