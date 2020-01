Onko tässä Galaxy Foldin seuraaja? Verkkosivu paljastaa kaiken

Samsungin seuraava taittuvalla näytöllä varustettu puhelin on vuodettu erittäin tarkasti, jos Winfuture.de:n tietoihin on luottamista.

Samsungin luultavasti helmikuussa paljastettavasta Galaxy Foldin seuraajasta "Galaxy Z Flipistä" on saatu kattavasti uutta tietoa. Saksalainen ja yleensä luotettava Winfuture.de julkaisi puhelimesta useita teknisiä yksityiskohtia ja mahdollisesti tulevia virallisia pressikuvia.

Jos et näe Twitter-viestiä yllä, voit katsoa sen tästä.

Tietoja koostaa englanniksi muun muassa Gizmodo. Siinä missä Galaxy Fold avautuu kuin Nokian ammoinen kommunikaattori, Z Flip avautuu kuin takavuosien simpukkapuhelimet. Kyseessä ei kuitenkaan olisi ensimmäinen samalla tavalla taittuvalla näytöllä varustettu puhelin. Aiemmin myös Motorola on esitellyt samalla tavalla taittuvaa Razr-puhelintaan.

Vuodon perusteella Samsungin luurissa on 6,7 tuuman ja 2636 x 1080 kuvapisteen näyttö 22:9-kuvasuhteella ja erittäin ohuella lasipinnoitteella näytön suojelemiseksi kulumiselta. Puhelimessa on oletetusti Qualcomm Snapdragon 855+ -suoritin, joskin on epäselvää aiotaanko siinä paikoin käyttää myös Samsungin omaa Exynos-sarjan suoritinta. Työmuistia on 8 gigatavua ja tallennustilaa 256 gigatavua. Takakameroita on kaksi, kummatkin 12 megapikseliä. Mukana on myös näyttöön lyöty selfie-kamera ja erillinen pikkunäyttö ilmoituksille. Verkkopalvelu ei veikannut hintaa tai julkaisuaikaa.

Huhuja Z Flipistä saatiin jo melkein vuosi sitten, kun Samsungin kerrottiin jo kehittävän seuraajia silloin vielä julkaisemattomalle Foldille. Yksi väitetyistä seuraajista oli simpukkapuhelin.

Samsungilla oli suuria vaikeuksia Foldin kanssa, kun sen arvostelukappaleet hajosivat testaajien käsiin. Seurauksena oli kuukausien viivästys odotetulle puhelimelle, joka lopulta julkaistiin syksyllä.

Huonot kokemukset eivät kuitenkaan selvästikään saaneet Samsungia hylkäämään taittuvia näyttöjä.