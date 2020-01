MobilePay saa kaksi uudistusta

Sovelluksella voi jatkossa maksaa laskuja ja lähettää rahalahjoja.

Suurta suosiota nauttiva MobilePay-maksusovellus on saanut kaksi uudistusta.

Sovelluksella on mahdollista maksaa jatkossa yritysten tai julkishallinnon lähettämiä laskuja. Tämä edellyttää sitä, että organisaatio ottaa MobilePayn käyttöön laskutapana.

Yrityksen maksupyyntö tulee suoraan kuluttajan puhelimeen, eikä tarvetta vierailla verkkopankissa enää ole. Laskun maksaminen tapahtuu pyyhkäisyllä, ja maksu veloitetaan sovellukseen kytketyltä maksukortilta.

MobilePayn kumppanina toimii CGI:n laskunvälityspalvelu. MobilePayn ilmoituksen mukaan sen sovelluksella on 1 150 000 käyttäjää Suomessa.

Sovellus on saanut lisäksi Lahjat-ominaisuuden. Käytännössä kyseessä on animaatio, jossa vastaanottaja avaa virtuaalisen ”paketin” josta lahjasumma paljastuu. Animaatioita on tehty muun muassa häihin, jouluun sekä syntymäpäiviin. Palvelu ei ole ilmainen, sillä paketoidun rahan lähettäminen maksaa 49 senttiä.