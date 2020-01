Mitä EU tarkoitti ”yhteisellä kännykkälaturilla”? Ratkaisu voi olla luultua lähempänä

Apple ei ehkä sittenkään ole mikään ongelma EU:n laturisuunnitelmissa, kirjoittaa The Verge.

Euroopan unionin uudelleen virinnyt halu yhteisen kännykkälaturin aikaansaamiseksi on ymmärretty väärin, kirjoittaa suuri teknologiaa seuraava The Verge -uutissivusto.

EU:ssa vaaditaan sellaista yhteistä laturitekniikkaa, joka sopii kaikkiin puhelimiin ja muihin kannettaviin laitteisiin. Julkaisun mukaan avain on siinä, että mepit eivät itse asiassa ottaneet viime viikon lausunnossaan kantaa kaapeleihin tai puhelinten liitäntäportteihin. Sen sijaan kyse on nimenomaan seinään menevästä muuntajaosasta.

EU:n on laajasti katsottu yrittävän saada Applea ruotuun, koska se käyttää iPhoneissa omintakeista Lightning-liitäntää. Mutta jos kyse on seinälatureista, Apple saattaa jo nyt toimia EU:n tahdon mukaisesti. Yhtiöllä nimittäin on jo yleistä usb-c-liitäntää käyttävä laturi iPhone 11 Pro- ja iPhone 11 Pro Max -puhelimiin. Yhtiö myös toimittaa kaapeleita, joilla tämän usb-c-laturin saa kiinni Lightning-porttiin.

Lataustekniikat kuitenkin kehittyvät, ja Apple on edistämässä langatonta latausta iPhoneissaan. On siis epäselvää, kuinka pitkään tai kuinka paljon mikä tahansa EU:n pakotus loppujen lopuksi vaikuttaa laitteiden lataamiseen. Mikä tahansa määräys on myös luultavasti vuosien päässä.