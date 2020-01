WSJ: Facebook hyllytti WhatsAppin pelätyn muutoksen

WhatsAppin mainokset saavat odottaa, Facebook päätti The Wall Street Journalin mukaan.

Facebook on hyllyttänyt suunnitelmansa mainosten tuomisesta WhatsApp-pikaviestimeen. Asiasta kertoo maksullinen The Wall Street Journal, joka lainaa asiasta tietäviä nimettömiä lähteitä. Lehden mukaan WhatsAppin mainoksia suunnitellut tiimi on hajotettu, ja mainontaa varten luotu koodi on poistettu WhatsAppista.

Kyseessä on merkittävä linjamuutos palvelussa, jota yli 1,5 miljardia ihmistä käyttää. Kun Facebook viime keväänä kertoi tuovansa mainokset WhatsAppiin, moni alkoi heti etsiä itselleen vaihtoehtoista viestipalvelua.

Alun perin mainosaikeista saatiin vihiä vuonna 2018. Aikanaan itsenäinen WhatsApp peri käyttäjiltään vuosimaksua, mutta Facebookin ostettua palvelun vuonna 2014 peräti 19 miljardilla dollarilla WhatsApp muutettiin ilmaiseksi. Se ei ole myöskään tuottanut Facebookille rahaa. Tilanne oli määrä muuttaa mainosten avulla.

WSJ ei valottanut, miksi Facebook on tullut toisiin aatoksiin. Lehden mukaan Facebookin mainosaikeita ei ole kuitenkaan kokonaan peruttu, vaan ne ovat jäissä. Jossain vaiheessa tarkoitus on yhä tuoda mainoksia WhatsAppin tilaviestien oheen, mutta nyt keskiössä on yritysten ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon parantaminen rahan takomiseksi.

Facebookin suunnitelmista harmistuneet WhatsAppin perustajat Brian Acton ja Jan Koum ovat eronneet jo aiemmin yhtiön palveluksesta. Acton on sen jälkeen ottanut useamman kerran julkisesti kantaa Facebookia vastaan.