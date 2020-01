Nyt se selvisi – näin Googlen kartat korvataan Huawei- ja Honor-puhelimissa

Googlen karttojen tilalle tulee hollantilaisen TomTomin karttoihin perustuva ohjelmisto.

Kiinalainen puhelinvalmistaja Huawei joutuu näillä näkymin myymään tulevia puhelimiaan jatkossa ilman Googlen Androidia ja palveluita Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan sekä valmistajaan kohdistuvien vakoiluepäilyjen takia.

Googlen katoamisen myötä puhelimista poistuvat muun muassa Gmail-, Google Kuvat-, Google Drive-, Youtube-, Google Play- ja Google Maps -palvelut.

Gmail-postia voi lukea muillakin sähköpostisovelluksilla, Youtubea katsoa nettiselaimella, ja Huawei tarjoaa omaa pilvitallennustaan. Suurimpia kysymysmerkkejä Googlen korvaavien palveluiden suhteen on ollut karttaohjelmiston kohtalo.

Huawei kertoi tänään kehittäjäpäivillään siirtyvänsä käyttämään TomTomin karttoja. Asiasta kertoi Twitterissä IDC:n varatoimitusjohtaja ja mobiililanalyytikko Francisco Jeronimo.

Etenkin navigaattorilaitteistaan tunnettu TomTom on hollantilainen, joten USA:n määräämä kaupankäyntikielto ei koske sitä. Huawein lisäksi myös Apple ja Uber turvautuvat TomTomiin.

Google Maps ei katoa nykyisistä Huawei- ja Honor-puhelimista. Tulevissa puhelinmalleissa sitä ei kuitenkaan todennäköisesti nähdä.

Huawei sanoi TomTomin keräävän ohjelmistollaan yli 5 miljardia liikennetapahtumaa joka päivä ja kartoissa olevan yli 124 miljoonaa POIta (point of interest, mielenkiintoinen paikka) sekä yli 367 miljoonaa osoitetietoa.

Tästä huolimatta Huaweilla ja TomTomilla on iso matka Googlen karttojen kiinni kuromisessa. Google on suurilta määrin joukkoistanut ja pelillistänyt karttojensa muokkaamista, eli vapaaehtoiset voivat kerätä pisteitä pitämällä karttojaan ajan tasalla. Tämän lisäksi Googlen kartoilla on hyvin kattavat jalankulkijan ja autoilijan perspektiivistä kuvatut Street view -näkymät.

Huawei kehittää parhaillaan kovaa vauhtia HMS (Huawei Mobile Services) -kehitysympäristöä, johon sovelluskehittäjät voivat tuoda sovelluksensa Googlen Androidin vastaavasta GMS:stä (Google Mobile Services). Yhtiön mukaan ympäristöön on tuotu jo yli 55 000 sovellusta.

Huawei ilmoitti viime vuonna sijoittavansa miljardi dollaria oman HMS-ympäristönsä kehittämiseen ja sovellusten hankkimiseen alustalleen.