Samsungin salaisuus paljastui: Tällaisia ovat ensi kuussa nähtävät huippu-Galaxyt

Samsungin uskotaan julkistavan ensi kuussa uuden Galaxy S20 -puhelinsarjan. Ultra-mallissa on poikkeuksellisen järeä kamera.

Yllä olevalla videolla arvioidaan Samsungin ensimmäinen taittuvanäyttöinen puhelin, Galaxy Fold.

Samsung on julkaisemassa uutta huippupuhelinsarjaansa helmikuussa, ja tulevista Samsung Galaxy S20 -puhelimista nähdään useita eri malleja. Laitteista on vuotanut julkisuuteen jo kuvia, joita on julkaissut Xda-developers.

Samsung muuttaa 11.2. tapahtuvan julkaisunsa yhteydessä laitteidensa nimeämistä. Numerointi hyppää S10:sta suoraan S20:een. S20+ ei enää ole malliston huippulaite.

Huippulaite on S20 Ultra, joka on PhoneArenan mukaan varustettu peräti 108 megapikselin kameralla ja Huawein huippupuhelimissa nähdyllä, jopa 5–10-kertaisella ”periskooppizoomilla”. Järeän kameransa ja 4900 milliampeeritunnin akkunsa vuoksi laite on melko kookas ja raskas. Sen näyttökooksi odotetaan 6,9 tuumaa ja sen virkistystaajuudeksi 120 hertsiä.

S20- ja S20+-malleissa on 12 megapikselin kamerat. Niiden 120-hertsisten näyttöjen koot ovat 6,2 ja 6,7 tuumaa ja akkujen kapasiteetti 3730 sekä 4300 milliampeerituntia.

Laitteita julkaistaan siis tiettävästi kolme erilaista, ja niistä on 4g- ja 5g-versiot. Kaikki mallit eivät tule myyntiin kaikille markkinoille. Mitä ilmeisimmin Eurooppa-mallit julkaistaan Samsungin omalla Exynos 990 -prosessorilla varustettuna. Muualla maailmassa käytetään amerikkalaisen Qualcommin Snapdragon 865 -piiriä.

Samsung on julkaissut laitteistaan perinteisesti myös Lite-nimellä kulkevat ”kevytversiot”. Mahdollinen S20 Lite nähtäisiin kuitenkin vasta myöhemmin, sillä Samsung julkaisi S10 Liten vasta viime viikolla, eikä se ole ehtinyt vielä kauppoihin asti.

Samsungilta odotetaan myös uusia taiteltavia puhelimia. Galaxy Foldin seuraaja on Droid-lifen tietojen mukaan nimeltään Galaxy Bloom.