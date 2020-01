Hauska kännykkäpeli ratsastaa hävyttömästi Windows 95 -nostalgialla – onhan se viihdyttävää

Legendaarisen statuksen saavuttanut käyttöjärjestelmä täyttää 25 vuotta. Huonommallakin tekosyyllä on tehty pelejä.

Windows 95:n julkaisusta on aikaa 25 vuotta, joten järjestelmää aikoinaan käytelleillä alkaa olla oikeus kutsua itseään vanhoiksi.

25 vuodessa ehtii syntyä myös nostalgiaa, ja sitähän tunnetusti hyödynnetään vaikka missä. Muun muassa mobiilipeleissä. Sellainen on saksalaisen Spooky House Studiosin Progressbar95, jonka Android Central noteerasi.

Ilta-Sanomat Digitoday tutustui mukavan maltilliset käyttöoikeudet itselleen pyytävään Android-sovellukseen ja totesi sen viihdyttäväksi.

Kyseessä on hyperkasuaalipeli, eli se opettaa pelaamaan itse itseään muutamassa sekunnissa.

Itse pelaaminen on helppoa: liikuttele edistymispalkkia.

Pelaaminen on äärimmäisen yksinkertaista. Pelissä liikutellaan edistyspalkkia (progress bar), johon on poimittava siniset edistyselementit. Punaisia viruksia on välteltävä tai muuten sininen kuolemanruutu iskee. Vaikeustaso nousee, kun mukaan tulevat järjestelmän pomppuikkunat ja Clippy-”avustaja”.

Pelistä tekee kuitenkin viihdyttävän sen pieteetillä luotu graafinen ilme. Se tuo hämmästyttävällä tavalla mieleen ajat, kun Windows 95 edusti käyttöjärjestelmien liekehtivää keihäänkärkeä. Aivan kuten tosimaailmassakin, menestys vie kohti uudempia järjestelmäversioita.

Sovellus on saatavilla myös iOS:lle. Parin euron lisämaksusta mainokset saa poistettua.