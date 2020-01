Telegram sai ison päivityksen – näitä herkkuja ei WhatsAppista löydy

Telegram-pikaviestin on WhatsAppin kilpailija.

Sovellus sai merkittäviä parannuksia sekä turvallisuuden että ominaisuuksien kannalta.

WhatsAppin kanssa kilpaileva Telegram-pikaviestin on saanut useampia uusia ominaisuuksia tuovan päivityksen.

Send When Online -toiminto mahdollistaa viestit, jotka käyttäjä saa vasta avatessaan sovelluksen seuraavan kerran. Niistä ei tule ilmoitusta, mutta ne odottavat vastaanottajaa tämän mennessä Telegramiin seuraavan kerran.

Lisäksi sovellukseen on tullut mahdollisuus säätää taustaväriä yksityiskohtaisen värikartan avulla tai taustakuvilla. Taustoja voi myös jakaa muille ja muut voivat muokata niitä edelleen.

Nyt on myös mahdollista valita vain osa viestien tekstistä, mikä on näppärää etenkin pitkistä viesteistä tekstiä kopioitaessa.

Mukana on myös yksi turvallisuuden kannalta merkittävä päivitys. Telegram antaa päivityksen myötä mahdollisuuden tarkistaa, että sovelluskaupasta ladattu Telegram on aidosti käännetty avoimesta koodista. Avoin, eli kaikkien nähtävissä ja käytettävissä oleva koodi on ehkä turvallisin tapa varmistua siitä, ettei sovellukseen ole kätketty takaportteja tai muita dokumentoimattomia ominaisuuksia.

Muihin uudistuksiin kuuluvat muun muassa paikkatiedon jakamisen yksinkertaistaminen sekä monipuolisemmat keskusteluihin kohdistuvat hakumahdollisuudet sekä parempi tuki podcasteille ja äänikirjoille.

Edellisten lisäksi sovelluksesta korjattiin 31 bugia eli virhettä. Muutokset ovat tulleet sekä sovelluksen Android- että iOS-versioon.