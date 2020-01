Tätä puhelinta suomalaiset ostivat innokkaasti – 250 euron luuri nousi vuoden superhitiksi

Samsung Galaxy A50 on noussut suomalaisten suosikkipuhelimeksi. Kuvan puhelin on kuvattu Etelä-Koreassa.

Myydyimpien puhelinten listoilla jyräsivät edelleen viime vuonna Samsung ja Apple.

Elisan henkilöasiakkaat ostivat koko viime vuoden aikana eniten Samsung Galaxy A50- ja A10 -malleja. Kolmantena oli Honor 7S ja nelosena Applen iPhone 8.

Myös DNA:lla koko vuoden myydyin puhelin oli Samsung Galaxy A50, seuraavina Samsung Galaxy A40 sekä Applen iPhone 7 ja 8.

Telian listalla ykkösenä oli Samsung Galaxy A10, toisena Applen iPhone 8 ja seuraavina Samsung Galaxyt A50 ja A40.

Suomalaisten suosikiksi noussut Galaxy A50 on noin 250 euron arvoinen laite.

– Samsungin A-sarja on loistava esimerkki hyvän hinta-laatusuhteen puhelimista. Aiemmin edistyksellisiä puhelinominaisuuksia on ollut saatavilla vain arvokkaamman hintaluokan puhelimissa, mutta nyt niitä on myös edullisemmissa malleissa, sanoi Elisan yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Petteri Svensson tiedotteessa.

Telian mukaan älykellojen myynti Suomessa tuplaantui viime vuonna. Yhtiön mukaan älykelloja myytiin lähes neljännesmiljoona, ja Telian oma älypuhelinmyynti kasvoi joulukuussa lähes 50 prosenttia vuoden takaisesta.

Myös langattomat kuulokkeet ja erityisesti ”true wireless” -mallit kasvattivat suosiotaan. Tällä tarkoitetaan täysin langattomia kuulokkeita, joiden kuulokeosia ei ole yhdistetty toisiinsa.