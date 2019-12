Kärsimättömyydestä tulee bisnes – näin Elisa perustelee, miksi ihmisten tulisi siirtyä 5g:hen

– Ensimmäinen killerappi on ihmisten kärsimättömyys, human impatience.

Näin paukauttaa Vesa-Pekka Nikula, Suomen suurimman teleoperaattorin, Elisan tuore kuluttajaliiketoiminnan johtaja. Kyse on siitä, miksi ihmisten tulisi kiinnostua 5g:stä.

Killer app käännetään suomeksi yleensä läpimurtosovellukseksi. Se on ohjelma, sovellus tai asiantila, joka panee ihmiset ostamaan laitteita tai teknologiaa, jolla läpimurtosovelluksen käyttäminen on mahdollista.

Tiimalasin kuvan katoaminen näytöiltä on lähtökohta sille, miten Elisa lähtee markkinoimaan 5g:tä kuluttajille. Nikula hehkuttaa sitä, miten konkreettisesti ero näkyy, kun yhdessä kädessä on 4g- ja toisessa 5g-puhelin.

Toki Nikula luettelee muitakin syitä, mutta ne on kuultu jo aiemmin: itse tehtyjen videoiden lataaminen eri palveluihin, pilvipelaaminen ja virtuaalitodellisuus.

Verkko edellä, asiakkaat seuraavat

Elisa ehti avaamaan 5g-verkkonsa ensimmäisenä heinäkuussa. Nyt yhtiöllä on oman ilmoituksensa mukaan tuhansia asiakkaita ja satoja tukiasemia 11 suomalaiskaupungissa. Suurin osa asiakkaista on kuluttajia.

Vaikka kiire verkon rakentamisessa on ollut kova, Elisan 5g-verkon alueella asuu laskutavasta riippuen jo tai vasta 200 000 ihmistä. Nikula arvelee, että verkko kattaa puolet suomalaisista parin vuoden sisällä. Liikevaihdossa se voi ohittaa vanhat mobiiliverkot 5 vuodessa.

Nykyiset 5g-tukiasemat on rakennettu 4g-tukiasemien yhteyteen. Tämä muuttuu muutaman vuoden kuluessa, kun 5g-teknologioiden korkeat taajuudet huutokaupataan – näillä näkymin ensi vuonna. Tämän myötä kaupunkikuvaan ilmestyy uudenlaisia 5g-tukiasemia.

Niiden kantama on lyhyt, muutamia satoja metrejä, ja ne vaativat käytännössä suoran näköyhteyden päätelaitteeseen. Samalla ne kuitenkin mahdollistavat reilusti nykyistäkin suuremmat nopeudet.

Hintasotaa ja datakattoja ei tulossa?

Perinteisten mobiililiittymien ohella Elisa myy Kotinettiä, eli 5g:llä toteutettuja kotiliittymiä. palvelu on samanlainen kuin kilpailija DNA:lla, eli talon seinään asennetaan 5g-modeemi, jonka ympärille rakennetaan normaali kotiverkko.

Nikula sanoo kiinnostuksen olevan suurta. Tarjolla on noin 50 euroa kuukaudessa maksava, kaikki laitteet sisältävä palvelumalli tai mahdollisuus maksaa noin 500 euron asennusmaksu ja ostaa laitteet itse. Hieman yllättäen Elisa ei anna nopeustakuuta liittymälle.

Verkon viipaloinnin pienempiin ”omiin” kaistoihin mahdollistava standardi valmistuu ensi vuonna. Sekään ei välttämättä ratkaise ongelmaa, jos kaistan jakaa useampi asiakas. Sen sijaan operaattori tarkkailee toteutuvia nopeuksia ja lisää kapasiteettia tarvittaessa. Alkuvaiheessa verkkoa myydään 600 mbps -palveluna, kun verkko on vielä suhteellisen tyhjä.

Kolme verkkotoimittajaa, hallinta omissa käsissä

Elisa ei ole pitänyt suurta meteliä 5g-verkkonsa toimittajista. Nikulan mukaan siitä vastaavat Nokia, Ericsson ja Huawei. Kaikki kolme toimittavat komponentteja ja ohjelmistoja radioverkkoon. Sen sijaan runkoverkossa on vain Nokian ja Ericssonin tekniikkaa.

– Jokaisella alueella on vähintään kaksi toimijaa. Kehitys menee hyppäyksittäin. Sekä core- että radioverkossa on vähintään tuplat. Jos joku toimija jää jälkeen, me emme jää ainakaan jälkeen.