Älypuhelimissa on yksi todella kömpelö seikka – tämä pikku niksi helpottaa elämääsi

Digivinkit Sovellusten kuvakkeiden raahaaminen viereiselle näytölle on turhan hankalaa. Asia helpottuu yksinkertaisella niksillä.

Kun älypuhelimeen alkaa kertyä sovelluksia, pitää niitä myös järjestellä työpöydälle fiksusti. Jokaisella on järjestelemiseen oma systeeminsä, mutta kuvakkeiden siirteleminen etenkin näyttöruudulta toiselle on usein kohtuuttoman hankalaa.



Kuvakkeiden siirtämiseen viereiselle ruudulle on iOS:ssä ja useimmissa Android-puhelimissa toimiva niksi, jonka oppimisen jälkeen homma onkin yhtäkkiä erittäin helppo: Ota käyttöön yksi sormi lisää. Videomme näyttää, miten homma tapahtuu.