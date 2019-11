Mobiili

Suomalaisia ei 5g juuri kiinnosta

Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista on kiinnostunut siirtymään seuraavan sukupolven mobiili- eli 5g-verkkoon heti, kun se on mahdollista. Tällainen tulos saatiin konsultointi- ja tilintarkastusyhtiö Deloitten kyselyssä.Luku on laskenut viidellä prosenttiyksiköllä viime vuodesta, jolloin samasta mahdollisuudesta oli kiinnostunut 13 prosenttia vastaajista.Muissa Pohjoismaissa kiinnostus uuteen tekniikkaan on suurempaa. Norjassa 20 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostuneita siirtymään 5g:n pariin ensi tilassa. Ruotsissa ja Tanskassa vastaava luku oli 13 prosenttia.Viidennes suomalaisvastaajista ilmoitti vaihtavansa uuteen verkkoon vasta sitten, kun muita vaihtoehtoja ei enää ole.Kyselyyn vastasi Suomessa 1 000 ja Pohjoismaissa noin 5 000 kuluttajaa.