Se saapui vihdoin: WhatsApp sai odotetun uudistuksen





WhatsApp on saanut pitkään odotetun uudistuksen, joka mahdollistaa keskustelujen suojaamisen sormenjälkilukituksella. Ominaisuus on tullut käyttöön Android-puhelimissa.Ottamalla pikaviestimen sormenjälkilukituksen käyttöön on mahdollista estää ulkopuolisia lukemasta laitteella olevia WhatsApp-viestejä, vaikka nämä pääsisivät laitteelle esimerkiksi sen pin-koodin tietämällä.Ominaisuuden voi ottaa käyttöön valitsemalla oikean yläkulman pistevalikko > asetukset > tili > tietosuoja > sormenjälkilukitus. Saatat joutua vetämään sivua alaspäin nähdäksesi viimeisen valikon.Käyttäjän on mahdollista valita, vaatiiko WhatsApp sormenjälkeä välittömästi sovelluksen sulkemisen jälkeen vai 1 tai 30 minuutin viiveellä. Myös Androidissa näkyvien uusi viesti -ilmoitusten sisällön näyttämistä voi säädellä.WhatsApp-puheluihin vastaaminen onnistuu ilman sormenjälkeä, vaikka ominaisuus olisi otettu käyttöön.IS Digitoday testasi asiaa ja huomasi, että ennakkotiedoista poiketen sormenjälkitunnistuksen käyttäminen ei estä kuvakaappausten ottamista. Tässä WhatsApp eroaa Telegramista, jossa kuvakaappausten ottaminen ja sormenjälkitunnistus sulkevat toisensa pois.Kannattaa huomioida, että edes sormenjälkilukitus ei suojaa kaikkea WhatsAppin sisältöä, jos puhelin joutuu ulkopuolisen käsiin. Esimerkiksi WhatsAppiin tulleita kuvia ja videoita voi tarkastella Android-puhelimessa Kuvat-sovelluksen kautta.Ominaisuutta on odotettu pitkään, sillä siitä uutisoitiin jo tammikuussa. Se tuli sovelluksen rajatun piirin testiversioon Androidilla elokuussa.