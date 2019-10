Mobiili

Windows-puhelimiin luvassa jälleen uusi heikennys – vielä ehdit toimia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jatkoaikaa osalle Lumia-puhelimista

Microsoft Lumia 430

Microsoft Lumia 435

Microsoft Lumia 532

Microsoft Lumia 535

Microsoft Lumia 540

Nokia Lumia 635 (vain versio, jossa on 1Gt RAM-muistia)

Nokia Lumia 636

Nokia Lumia 638

Microsoft Lumia 640

Microsoft Lumia 640 XL

Nokia Lumia 730

Nokia Lumia 735

Nokia Lumia 830

Nokia Lumia 929

Nokia Lumia Icon

Nokia Lumia 930

Nokia Lumia 1520