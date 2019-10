Mobiili

Youtube sotkee historiasi salakavalasti – mutta voit estää sen

Googlen Youtube-sovellus on jo kuukausien ajan käynnistänyt kotinäkymässä katseltavia videoita automaattisesti, joskin mykistettyinä. Tästä sinänsä kätevästä toiminnosta koituu myös harmia, sillä tällä tavalla vahingossakin esikatseluja videoita päätyy huomaamatta katseluhistoriaan.Katseluhistorian salakavala vääristyminen voi pahimmillaan muokata kotinäkymän suositeltuja videoita eri suuntaan, kuin mitkä käyttäjän todelliset mieltymykset ovat. Lisäksi esikatselu voi jossain määrin lisätä puhelimen akun ja datan kulutusta.Videoiden hiljainen esikatselu otettiin oletuksena käyttöön kaikilla sovelluksen käyttäjillä, mutta toiminnon voi estää jälkikäteen. Olitpa sitten Android- tai iOS-käyttäjä, toiminto löytyy painamalla Youtube-sovelluksessa oikean yläkulman profiilikuvaasi ja valitsemalla sen alta Asetukset > Automaattinen toisto > Toista automaattisesti Koti-syötteessä.Nyt pääset valikkoon, jossa oletuksena on valittuna Aina käytössä. Voit kuitenkin näpäyttää valintaa Pois käytöstä, jos et koskaan halua esikatseluvideoiden toistuvan automaattisesti.Samassa valikossa on myös valinta Vain Wi-Fi, joka tarkoittaa videoiden toistuvan automaattisesti vain käyttäjän ollessa wifi-verkossa. Siitä on hyötyä esimerkiksi tilanteissa, joissa mobiilidatasta joutuu maksamaan wifin käyttöä enemmän.