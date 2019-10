Microsoftin jymy-yllätys: Julkaisi puhelimen ja uuden Windowsin

Mobiili

Microsoft on julkistanut uusia mobiililaitteita. Julkistuksen myötä Microsoft palasi puhelinvalmistajaksi, sillä uusien tuotteiden joukossa oli Surface Duo -niminen taittuva puhelin.on kaksiruutuinen taittuva Android-puhelin, jossa on kaksi 5,6-tuumaista näyttöä. Yhdessä nämä aukeavat 8,3 tuuman yhtenäiseksi ruuduksi. Laitteen voi myös taittaa kokonaan auki, jolloin siinä on näyttö molemmilla puolilla.Toisin kuin Samsungin ja Huawein laitteissa, itse näyttö ei taitu.Microsoft julkisti toisenkin taittuvanäyttöisen laitteen,. Kyseessä on tabletti, jossa on kaksi 9 tuuman lcd-näyttöä. Laite kokonaan avattuna ruudut vastaavat 13 tuuman näyttöä.Surface Neo perustuu uuteen versioon Windowsista,:ään. Kyseessä on kaksinäyttöisille laitteille ja mobiilikäyttöön räätälöity versio Windows 10:stä.Ulkoisesti se on hyvin samankaltainen kuin nykyinen Windows 10. Se on kuitenkin erilainen etenkin virrankäyttöominaisuuksiltaan. Lisäksi vanhemmat Windows32-sovellukset suoritetaan erillisessä eristetyssä toimintatilassa.Kaksinäyttö-Windows ei tule markkinoille ainakaan vuoteen. Microsoft lupaa sitä syksylle 2020, jolloin sitä käyttävät yhtiön omien laitteiden lisäksi suurten tietokonevalmistajien vastaavat.Surface Laptop 3 jatkaa Microsoftin tabletin ja kannettavan hybridiä. Laite toimii täysimittaisena kannettavana tietokoneena, mutta sen näyttö on irrotettavissa itsenäiseksi tabletiksi.Laitetta tulee kahtena versiona.perustuu Intelin 10. sukupolven Core-suorittimiin. Sen sijaan kuluttajille räätälöitysisältää AMD:n Ryzen-suorittimen, mitä voi pitää pienenä yllätyksenä.Laitteet eivät sijoitu luokkansa halvimpiin, sillä niiden hinnat lähtevät 1200 eurosta (13”) ja 1400 eurosta (15”).Lisäksi Microsoft julkisti uudet versiot Surface-tabletistaan. Nämä kulkevat nimelläja. Jälkimmäinen on ultraohut malli, jossa on Qualcommin Microsoftille räätälöimä suoritin.Seiskamallin hinnat ovat edullisimmillaan Suomessa 930 euroa ja X-version 1170 euroa.Kaikkia näytöllisiä Surface-laitteita yhdistä se, että ne ovat käytettävissä Microsoftin Surface Pen -kynäohjaimella. Apple päätyi jokunen aika sitten kopioimaan ohjauskynän omien iPad Pro -tablettiensa oheislaitteeksi.Edellisten lisäksi Microsoft julkisti myös langattomat-nappikuulokkeet. Julkistus voidaan nähdä osana isoa trendiä, sillä vastaavia kuulokkeita on nähty jo muun muassa Applelta, Samsungilta, Huaweilta ja Nokia-merkkisinä HMD:ltä.Lisäksi Microsoft julkisti lisälaitteita, kuten hiiriä ja näppäimistöjä.