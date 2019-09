Mobiili

DNA rakensi kattavaan 5g-verkon Hyvinkäälle – valmistautuu kaupalliseen julkaisuun

26.9. 10:31

5g DNA avaa laajimman 5g-testiverkkonsa Hyvinkään keskustan alueelle. Testialueita on myös Helsingissä, Porissa ja Vantaalla.

Teleopeaattori DNA tiedottaa rakentaaneensa Hyvinkäälle kattavan 5g-verkon, joka kattaa laajasti kaupungin keskustaa. Verkko on tarkoitettu sekä verkko- että asiakaspäätelaitteiden testaukseen ennen kaupallisten 5g-palveluiden aloittamista.



Operaattorin mukaan Hyvinkää valikoitui testauspaikaksi, koska DNA:n verkkotekniikan näkökulmasta alueen verkkokokonaisuus on siihen edustava ja sopiva.



DNA on jo avannut ensimmäiset 5g-pilottiverkonsa Helsingin ja Porin keskusta-alueille, mutta Hyvinkään pilottiverkko on operaattorin mukaan sen laajin 5g-testiympäristö.



Tämän lisäksi DNA on testannut tämän vuoden aikana Vantaalla pientaloalueen asukkaiden kanssa mobiiliverkon kautta toteutettua nopeaa laajakaistaa. Kokeilun tarkoituksena on kehittää niin sanotun kiinteän 5g-verkon laajakaistayhteydet myös niiden alueiden pientaloihin ja yrityksiin, joissa ei ole valokuitua saatavilla.