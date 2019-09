Mobiili

IPhone sai tärkeän päivityksen: Paljon uusia toimintoja piilotettuna

Äänenvoimakkuuden säätö pyyhkäisyllä

Uusia eleitä

Poista helpommin

Nopeat valinnat

Koko sivu talteen

6. Pitkää ikää akulle

Apple alkoi perjantaina jakaa iPhone-puhelimiinsa uutta iOS13-käyttöjärjestelmäversiota. IOS13 tuo iPhonen omistajille muutamia uusia käyttöä helpottavia tai muuttavia ominaisuuksia, joista osa on helppo huomata, osa taas on suorastaan piilotettu.Apple esimerkiksi esittelee uutta yötilaa käyttäjälle heti kun iOS13 on asennettu, mutta uudet kätevät elekomennot jäävät lähes oman hoksaamisen varaan.Kokosimme muutaman mielenkiintoisen uudistuksen, joista voi olla hyötyä jokapäiväisessä käytössä.Aiempien iOS-versioiden ärsyttävimpiä piirteitä oli äänenvoimakkuuden säätönäkymä, joka peitti laajan osan näytöstä. IOS13 tuo tähän huomattavan parannuksen, kuten sen asentaneet ovat varmasti välittömästi huomanneet: Äänenvoimakkuutta kuvaa nyt enää pystypalkki näytössä ylävasemmalla säätönappuloiden vieressä.Piilotetumpi ominaisuus on sen sijaan se, että palkki toimii myös kosketuksella, eli palkin ollessa näkyvissä sen avulla voi säätää äänenvoimakkuutta helposti sormea liu’uttamalla.Tekstinkäsittely onnistuu jatkossa eleillä, eli käytännössä ruutua sormilla pyyhkimällä. Tekstiä käsitellessä kursorin paikkaa voi siirtää tarttumalla siihen sormella ja liikuttamalla pitkin näyttöä.Tekstin kopiointi esimerkiksi nettisivuilta onnistuu ensin valitsemalla haluttu kohta ja tekemällä ruudulla kolmen sormen nipistysliike. Kopioidun tekstin sijoittaminen esimerkiksi muistiinpanoihin käy tekemällä nipistyksen takaperin, eli painamalla kolme sormenpäätä näytölle ja loitontamalla niitä.Tekemänsä toiminnon voi peruuttaa pyyhkimällä näyttöä vasemmalle kolmella sormella ja tehdä uudestaan pyyhkimällä näyttöä kolmella sormella oikealle.Jos eleiden käyttö ei tunnu onnistuvan, uusi pikavalikko voi auttaa. Painamalla näyttöä kolmella sormella ilmestyy näkyviin valikko, josta voi muun muassa peruuttaa, tehdä uudestaan, kopioida ja sijoittaa muistiin tallennetut tiedot.Turhat sovellukset voi poistaa nyt myös App Store -sovelluskaupan kautta. Sovelluskaupassa on valittava ensin näytön oikeasta yläkulmasta käyttäjän omat tiedot. Tästä aukeavan sivun alaosassa on lista äsken päivitetyistä sovelluksista. Poistettavan sovelluksen kohdalla näyttöä vasemmalle pyyhkäisemällä tulee oikeaan reunaan näkyviin poista-valinta.Esimerkiksi muistiinpanoissa voi nyt valita useita tiedostoja helposti pyyhkimällä listaa alaspäin kahdella sormella.Jos tapanasi on ottaa iPhonella ruutukaappauksia muistiin esimerkiksi tärkeistä verkkosivuista, uusi koko sivun kerralla tallentava toiminto tulee varmasti tarpeeseen. Toiminto onnistuu ainakin Safari-selaimella.Aiemmin pitkistä verkkosivuista joutui ottamaan useita perättäisiä kuvakaappauksia. Nyt kuvakaappauksen jälkeen tulee näytön oikeaan alakulmaan pieni kuva otetusta kuvakaappauksesta. Kuvaa napauttamalla aukeaa kuvankäsittelynäkymä, jonka yläreunassa ovat Näyttö- ja Koko sivu -valinnat. Pitkän koko sivun kuvan voi tallentaa esimerkiksi pdf-tiedostona omaan puhelimeen.IPhonen asetuksista löytyy nyt uusi kohta, joka voi pidentää akun kestoikää tuntuvasti, varsinkin jos tapanasi on pitää puhelin latauksessa aina öisin. Asetuksista Akku > Akun kunto -sivulta löytyy uusi Optimoitu akun lataus -valinta. Laittamalla sen päälle iPhone alkaa opetella päivärytmiäsi.Akun lataaminen sen jälkeen, kun akku on jo täynnä, lyhentää akun ikää. Uuden toiminnon avulla puhelin lataa akun ensin yöllä 80 prosenttiin ja täyteen vasta sopivasti juuri tavalliseen heräämisaikaasi mennessä.