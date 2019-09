Mobiili

Toivottavasti et lähettänyt kuvaa väärälle vastaanottajalle – WhatsAppista löytyi ikävä vika

WhatsAppin viestien deletoinnissa on vakava puute, jolle käyttäjät eivät voi mitään. Asiasta kertoo The Hacker News.

