Mobiili

1679 euroa puhelimesta – tässä kuvat ja Suomi-hinnat Applen uutuuksista









iPad





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Apple Watch









Palvelut









Apple julkaisi tiistai-iltana Suomen aikaa uusia tuotteita tiedotustilaisuudessa pääkonttorissaan Kalifornian Cupertinossa. Julkistusten joukossa nähtiin niin uusia iPhoneja ja iPadeja kuin myös tarkempia yksityiskohtia jo aiemmin julkistetuista palveluista.iPhone6,5-tuumaisella näytöllä varustetun huippumalli iPhone 11 Pro Maxin lähtöhinta on 1279 euroa (64 Gt). Järeämmät mallit ovat 1449 € (256 Gt) ja 1679 € (512 Gt).Pienemmällä näytöllä varustettu iPhone 11 Pro maksaa edullisimmillaan 1179 euroa. Suuremmalla muistimäärällä se maksaa 1349 € (256 Gt) tai 1579 € (512 Gt).Uusi 7. sukupolven 10,2-tuumainen iPad maksaa edullisimmillaan 399 euroa (32 Gt, wifi-malli). Muistimäärän nosto 128 gigatavuun tuo hintaan 100 euroa lisää.Mobiiliverkkoihin kytkeytyvä malli nostaa hintaa 140 eurolla, eli hintavimmillaan iPad maksaa 539 euroa.Apple Pencil -kynä puolestaan maksaa 99 euroa ja Smart Keyboard -näppäimistö 170 euroa.Applen kellojen hinnat vaihtelevat materiaaleista riippuen. 459 euroa on pienin lähtöhinta, ja sen verran maksavat mallit, jotka on varustettu kullan-, tähti- tai hopeanvärisellä alumiinikuorella ja urheilu- tai Sport Loop -rannekkeella.Kuoren koon kasvattaminen 40 millimetristä 44 milliin tuo hintaan 30 euroa lisää ja e-sim-malli 100 euroa lisää.Kaikkein hintavin malli on tähtimustalla ruostumattomalla teräskuorella ja nahkarannekkeella varustettu kello, jonka lähtöhinta on 859 euroa.Muut mallit asettuvat hinnoiltaan edellisten väliin.Apple kertoi myös hinnat palveluilleen. IPadissa, iPhonessa, Maceissa ja Apple TV:ssä toimiva Apple Arcade -pelipalvelu maksaa 5,99 euroa kuukaudessa. Palvelussa on kuukauden ilmainen kokeilujakso.Apple TV+ -videopalvelu maksaa 5,99 euroa kuukaudessa. Uuden Apple-laitteen ostaja saa palvelun ilmaiseksi vuoden ajaksi.