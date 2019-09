Mobiili

Apple julkisti pelipalvelun, iPadin, älykellon ja leffapalvelunsa hinnan





Apple Watch





Oma pelipalvelu

Apple TV+ tulee marraskuussa









Teknologiayhtiö Apple julkistaa pääkonttorissaan Kaliforniassa uusia tuotteitaan.Apple julkisti 7. sukupolven iPadin. Yhtiön kookkaimman iPadin retina-näytön koko kasvaa 9,7 tuumasta 10,2 tuumaan.Laite on varustettu uudella suorittimella. Yhtiö vertasi laitteen tehoja pc:hen, jonka se sanoi jäävän tabletin jalkoihin. Lisäksi tablettiin voi kytkeä uudella liitäntätavalla kiinni täysikokoisen näppäimistön. tabletti tulee myös Applen omaa kynäohjausta.IPadin käyttökokemusta on muutettu, ja käyttöliittymään on tullut monia uudistuksia. Apple eriytti taannoin iPad OS -käyttöjärjestelmän iOS:stä, minkä yhtiö sanoo parantavan mahdollisuuksia tabletin kehittämiseen.Yhtiö painotti iPadin rungon olevan täysin kierrätettyä alumiinia. Malliston hinta alkaa 329 dollarista, mistä ei tosin voi johtaa suoraan Euroopan-hintaa. Laitteen toimitukset alkavat 30. syyskuuta.Apple aloitti tilaisuuden älykelloja koskevan osuuden esittelemällä Apple Watch -älykellojensa pelastamista ihmishengistä.Applen uudessa Series 5 -älykellossa on koko ajan päällä oleva näyttö. Tämä on mahdollista uuden näyttötekniikan myötä, joka vaihtelee näytön päivitysnopeutta 1 ja 60 hertsin välillä. Tämä mahdollistaa koko päivän kestävän akun, vaikka näyttö on koko ajan päällä. 5. sukupolven Apple Watchissa on myös sisäänrakennettu kompassi.Laitteessa on myös kaatumistunnistin sekä mahdollisuus hätäpuheluihin ilman puhelinta. Kallojen hinnat alkavat 399 dollarista, ja sim-mallit 499 dollarista.Yhtiö pitää myös Series 3 -kellot valikoimissaan, ja pudottaa niiden hinnat 199 dollariin.Yhtiö painottaa kellon terveysvaikutuksia. Apple käynnistää kelloon perustuvan kuulotutkimuksen sekä kuukautiskiertoon sekä naisten hedelmättömyyden kohdistuvan tutkimusprojektin. Yhtiö käynnistää myös sydäntutkimushankkeen.Tutkimus tehdään Applen oman tutkimussovelluksen kautta, eikä tietoja kerätä kysymättä.Apple julkisti myös osaksi App Storea tulevan Apple Arcaden. Kyseessä on pelitilauspalvelu, joka toimii iPhonella, iPadilla, Maceilla sekä AppleTV:llä. Palvelussa on yli 100 peliä, jotka eivät ole tarjolla kilpailijoiden palvelulla. Apple Arcade toteutetaan omana välilehtenään App Storessa.Applen yhteystyökumppaneita ovat muun muassa maineikkaat pelitalot Konami ja Capcom sekä tuntemattomampi Annapurna Interactive.Apple Arcade alkaa avataan 19.9, myös Suomessa. Palvelu maksaa Yhdysvalloissa 4,99 dollaria kuukaudessa, ja sitä edeltää ilmainen kuukauden kokeilujakso. Euroopan-hintaa ei vielä julkistettu.Muun muassa Google ja Microsoft ovat julkaisseet omat pelitilauspalvelunsa jo aikaisemmin.Apple kertoi uutisia odotetusta Apple TV+ -videopalvelustaan. Yhtiö tuo ensimmäiset sisältönsä katsottavaksi marraskuun alussa. Se tulee yli sataan maahan, ja sen hinta on poikkeuksellisen halpa – 4,99 dollaria kuukaudessa. Lisäksi uuden puhelimen, tabletin tai tietokoneen ostaja saa palvelun vuodeksi käyttöönsä ilmaiseksi.Yhtiö nosti esille yksinoikeustuotantojaan, jota kilpailijoilla ei ole. Eniten näkyvyyttä sai See-sarja, joka kertoo sokean ihmiskunnan näön palautumisesta. Toistaiseksi on auki, paljonko sisältöä palveluun tulee. Apple kilpailee samoilla markkinoilla muun muassa Netflixin kanssa.Julkistustilaisuus kestänee noin kello kymmeneen asti Suomen aikaa. Yhtiön odotetaan julkaisevan myös muun muassa uusia puhelimia.Päivitämme uutista.