Nokia-simpukkapuhelin tulee takaisin!

Nokia-puhelimia lisenssillä valmistava suomalainen HMD Global on julkistanut Berliinissä pidettävillä IFA-messuilla useita uusia puhelinmalleja. Joukossa on niin äly- kuin peruspuhelimia, mutta silmiinpistävin niistä on simpukkapuhelin eli Nokia 2720 Flip.Nokia 2720 Flip on modernisoitu versio vuonna 2009 julkaistusta Nokia 2720 Foldista. Uusitussa versiossa on kuitenkin KaiOS-käyttöjärjestelmä, joka tuo puhelimeen muun muassa WhatsAppin, Facebookin, Google Assistantin ja Youtuben.Puhelin on yhteensopiva 4g-verkkojen kanssa. Sitä voi ohjailla perinteisen kännykkänäppäimistön lisäksi ääniohjauksella.HMD lupailee laitteelle 27 päivän valmiusaikaa ja 89 euron hintaa sekä saatavuutta vielä tämän kuukauden aikana.IS Digitoday tutustui 2720 Flipiin ennakolta. Laitteen näppituntuma on hyvin samankaltainen kuin miltä puhelimet tuntuivat 10 vuotta sitten. Näppäimistön ohjauspainikkeet vievät valikoissa ylös ja alas. Näyttö on merkittävästi laadukkaampi kuin puhelimissa aikoinaan.Puhelimessa on 1,3-tuumainen pikkunäyttö, joka laitteen ollessa suljettuna näyttää ilmoitukset ja soittajan nimen. 2,8-tuumainen näyttö on kooltaan retroa, mutta kuvanlaadultaan ihan tätä päivää.2720 Flip ei ole näppärin mahdollinen puhelin Youtuben käyttöön. Videon haku alfanumeerisella näppäimistöllä on hieman kankeaa. Äänihaku olisi käytettävissä, mutta karuissa testiolosuhteissa esituotantoversiolla se ei onnistunut. Myös poikittain kuvattujen katsominen pystynäytöllä hukkaa tilaa paljon.Puhelin tuo silti tullessaan mukanaan mukavan nostalgiatuulahduksen. Ja mikä tärkeintä, luuri mahtuu erittäin pieneen tilaan. Siitä lienee harvalle ykköspuhelimeksi, mutta jaetuksi laitteeksi tai venepuhelimeksi ehkä hyvinkin.HMD on aikaisemmin julkaissut retromallit Nokia ”Särkymätön” 3310- ja Nokia ”Banaani” 8110 -puhelimista.HMD teki uuden aluevaltauksen julkistamalla Nokia 800 Tough -peruspuhelimen, joka vie valmistajan kuritusta kestävien laitteiden kategoriaan. Laite kestää upotuksen yli 30 metrin syvyiseen veteen ja pudottamisen betoniin 1,8 metrin korkeudelta. 109 euron hintaisessa laitteessa on myös Google Assistant -digiavustaja sekä sovelluskauppa.Älypuhelimia nähtiin kaksi. Nokia 6.2 on versiosta riippuen 200 tai 250 euron perisälypuhelin, jossa on kolmen linssin kamera (peruslinssi, laajakuva, syvyysanturi) 16 megapikselin kennolla. HMD:n mukaan sen ominaisuuksiin kuuluu muun muassa kuvanparannus, joka tekee tavallisesta videokuvasta korkeakontrastista hdr-kuvaa.Nokia 7.2 on ulkoisesti melkein identtinen 6.2:n kanssa. 48 megapikselin kolmoiskameralla varustettu puhelin maksaa muistimäärästä riippuen 300 tai 350 euroa. valmistaja kehuu erityisesti puhelimen pimeäkuvausominaisuuksia (aukon koko on f/1,79).Edellisten ohella HMD julkaisi Nokia 110-peruspuhelimen. Laitteen Suomi-hintaa ei ole vielä vahvistettu, mutta maailmalla 20 dollaria maksava peruspuhelin sisältää kameran, musiikkitoistimen, radion sekä matopelin.Puhelimien lisäksi HMD julkisti vedenkestävät Nokia Power Earbuds -nappikuulokkeet 80 euron hintaan. Tuoteryhmässä on nähty viime aikoina paljon yrittäjiä, mutta HMD pyrkii erottautumana poikkeuksellisen järeällä latauskotelolla. Itse kuulokkeille luvataan 5 tunnin käyttöaika yhdellä latauksella, mutta latauskotelon varauksen luvataan olevan 30 latauskertaa eli 150 tuntia toistoaikaa.