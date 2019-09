Mobiili

Puhelinkaupoissa järisee – Suomen myyntilista muuttui kahden kaupaksi Huawein konttaamisen myötä

Suomen teleoperaattorit ja Gigantti ovat julkistaneet elokuun myydyimpien puhelimiensa listan.Kaikkia puhelinkauppoja yhdisti Samsungin vahva asema puhelinmyynnissä, etenkin sen keskihintainen A-sarja pärjäsi erinomaisesti.Samsungin ohella toinen vahvasti esillä oleva valmistaja on Apple. Valmistajan puhelimet myivät hyvin, vaikka tässä kuussa sen on määrä julkistaa uusia malleja.Samaan aikaan on merkillepantavaa, että Huawei- ja Honor-puhelimia oli listoilla huomattavasti vähemmän kuin keväällä ennen Yhdysvaltain pakotteiden julkistamista. Valmistajan asema Samsungin veroisena myyntijättinä on selvästi kärsinyt.Huawein alavire näkyy myös OnePlusin aseman vahvistumisena. Myös HMD:n Nokia-puhelimia näkyi listalla, mutta niiden asema ei ollut erityisen vahva korealais- ja amerikkalasjättiin verrattuna.Gigantti kertoi tiedotteessaan, että elokuussa myytiin erityisen paljon edullisia puhelimia koulujen alkamisesta johtuen.Gigantin suosituimmat yksityisasiakkaiden puhelimet olivat:Gigantin suosituimmat yritysasiakkaiden puhelimet olivat:DNA selitti Samsungin A-sarjan menestystä positiivisilla kuluttajakokemuksilla, joita ihmiset jakavat edelleen. Applen kestosuosio puolestaan perustuu siihen, että iPhone-käyttäjät vaihtavat melkein aina uuteen iPhoneen.DNA:n suosituimmat puhelimet elokuussa olivat:Elisa kertoo 5g-puhelimien kysynnän ylittäneen odotukset, mutta top-listoille ne eivät silti yltäneet. Teleoperaattori kertoi myyneensä kolmesta mallistaan eniten OnePlus 7 Pro 5G:tä, jota seurasivat Huawei Mate 20 X 5G sekä ZTE Axon 10 Pro 5G.Elisan suosituimmat yksityisasiakkaiden puhelimet olivat:Elisan suosituimmat yritysasiakkaiden puhelimet olivat:Myös Telia innostui kehumaan elokuun myyntivilkkautta. Operaattori odottaa myös kiinnostavaa syksyä, sillä siihen kuuluvat Applen syyskuinen puhelinjulkistus sekä myös odotettavissa oleva Telian 5g-lanseeraus.Telia kertoi myös älykellojen myynnin moninkertaistuneen vuoden sisällä. Merkittävimmäksi tekijäksi operaattori mainitsi joissakin älykellomalleissa käytettävän e-sim-liittymän, joka ei sido enää puhelinliittymää sim-korttiin.Telian suosituimmat yksityisasiakkaiden puhelimet olivat:Telian suosituimmat yritysasiakkaiden puhelimet olivat: