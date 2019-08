Mobiili

Analyytikolta synkkä johtopäätös: ”Huawein näkymät ovat hyvin karuja”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikilla kilpailijoilla on edelleen Google asennettuna

Jatkamme Androidin käyttöä, jos Yhdysvallat antaa luvan