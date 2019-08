Mobiili

Apple selittää uutta iPhone-rajoitusta – antaa väärää tietoa

Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Apple on kommentoinut virallisesti uutta käytäntöään, jolla pyritään estämään iPhonen akun – epävirallisen tai aidon – vaihto omin käsin tai ulkopuolisessa huoltoliikkeessä.Apple antoi iMorelle lausunnon, jonka mukaan syynä on asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen. Yhtiö haluaa tällä tavalla pitää huolta, että akkujen vaihdot tehdään asiallisesti. Puhelin antaa epävirallisen vaihdon jälkeen ilmoituksen akun huoltotarpeesta, kun asetuksissa menee akun kunnosta kertovaan valikkoon.– Tiedon tarkoitus on auttaa suojelemaan asiakkaitamme vahingoittuneilta, huonolaatuisilta tai käytetyiltä akuilta, jotka voivat johtaa turvallisuus- tai suorituskykyongelmiin, Apple sanoi iMoren Twitterissä julkaisemassa lausunnossaan.Apple sanoo edelleen, että "tämä ilmoitus ei vaikuta asiakkaan kykyyn käyttää puhelinta epävirallisen korjauksen jälkeen". Tämä ei ihan pidä paikkaansa, sillä ilmoitus vaikuttaa ainakin vähän puhelimen käytettävyyteen. Akkuilmoitus tarkoittaa, että käyttäjällä ei ole pääsyä akun tilanteesta ja kunnosta kertovaan ruutuun.Apple myös huomauttaa, että Yhdysvalloissa on jo yli 1800 Applen valtuuttamaa huoltopistettä, jotta asiakkailla olisi helpompi pääsy laadukkaisiin korjauspalveluihin. Lausunto sivuuttaa tältä osin miljoonat muut asiakkaat ympäri maailman.