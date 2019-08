Mobiili

Tämä oli heinäkuussa Suomen myydyin puhelin





Telian myydyimmät puhelimet heinäkuussa

Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 8 OnePlus 7 OnePlus 7 Pro Honor 7S Samsung Galaxy A20e Apple iPhone XR Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A70

Elisan myydyimmät puhelimet heinäkuussa

Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 7 Honor 7S OnePlus 7 Pro Samsung Galaxy A10 OnePlus 7 Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 6s

DNA:n myydyimmät puhelimet heinäkuussa

Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A70 Samsung Galaxy A50 Huawei Nova 3 Apple iPhone XR Apple iPhone 7 Honor 8X Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 8