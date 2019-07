Mobiili

Kolmannes amerikkalaisista luulee omistavansa 5g-puhelimen

Uusinta uutta matkapuhelinverkoissa edustava 5g-tekniikka on ilmeisesti jo erittäin yleisesti käytössä Yhdysvalloissa – jos asiasta kysyy älypuhelinten käyttäjiltä.

