Tätä ei moni tiedä: Osa mobiililiittymistä voi hidastua ruuhkassa enemmän kuin toiset

Nettineutraliteetilla tarkoitetaan sitä, että teleoperaattorin on kohdeltava kaikkea internetliikennettä samalla tavoin. Operaattori ei saa esimerkiksi rajoittaa liikennettä tiettyihin internetosoitteisiin tai kohdistaa rajoituksia tietyn tyyppiseen liikenteeseen.

Ellei verkkoneutraliteettia ole, operaattori voi hidastaa tarkoituksellisesti esimerkiksi omien palvelujensa kanssa kilpailevien palvelujen toimintaa. Verkkoneutraliteetin puolesta kantaa ottanut Burger King demonstroi asiaa laittamalla tempauksessaan ihmiset odottamaan Whopperin valmistumista 15–20 minuuttia, elleivät he maksaneet lisämaksua hampurilaisestaan.

Asiasta on säädetty EU-asetuksella. Kaikkialla maailmassa asiat eivät ole samoin, Yhdysvallat purki verkkoneutraliteetin presidentti Donald Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin päätöksellä tämän virkakauden alkaessa. Sen jälkeen tehdyissä selvityksissä on todettu, että maan teleoperaattorit jarruttavat etenkin Youtuben toimintaa.

Viranomainen: Erilaisia liittymiä saa tarjota

Verkko ei ole kaikille sama