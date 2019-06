OnePlusin 5g-puhelimen hinta julki

Mobiili

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus on ilmoittanut OnePlus 7 Pro 5G -puhelimensa hinnoittelun. Teleoperaattori Elisa alkaa myydä laitetta 8 gigatavun keskusmuistilla ja 256 gigan tallennustilalla varustettua laitetta 899 euron hintaan.Valmistaja on ilmoittanut nyt ennakkomyyntiin tulleen puhelimen saapuvan kauppoihin loppukuusta.Kyseessä on pääosin sama laite kuin OnePlus 7 Pro. Siinä on erillinen Qualcommin x50-modeemi, sillä piirisarjaan integroituja 5g-siruja ei vielä markkinoilla ole.5g-mallissa on pieniä rakenteellisia eroja OnePlus 7 Prohon nähden. Nfc-antennit ja jäähdytys on suunniteltu uudelleen 5g-modeemin ja antennien vaatiman lisätilan vuoksi. Laitteen koko ei ole kuitenkaan kasvanut Prohon verrattuna, ja ulkoisesti ne ovat samannäköisiä.Suuntaa 5g-puhelimien hinnoittelusta saatiin jo viime viikolla niin ikään kiinalaiselta ZTE:ltä, jonka Axon 10 Pro 5G -puhelinta teleoperaattori Elisa myy 899 eurolla.teleoperaattoreista vasta Elisa on paljastanut 5g-liittymiensä hinnoittelun. Operaattori myy liittymiä 600 ja 1000 megabitin versioina. Tällä hetkellä nopeampi liittymä maksaa 49,90 euroa kuukaudessa ja hitaampi on 39,90 €/kk.Elisan 5g-verkon kattavuus on toistaiseksi hyvin pieni. Se toimii tällä hetkellä Helsingin keskustassa, Vantaan Tikkurilassa, Espoon Karaportissa ja Otaniemessä sekä Tampereen, Turun ja Jyväskylän keskustoissa. 5g-verkon ulkopuolella ollessaan laitteet toimivat 4g-verkon maksiminopeudella.Muilla Suomen teleoperaattoreilla ei ole vielä kaupallisia verkkoja. IS Digitodayn kyselyssä kaikki operaattorit sanoivat kuitenkin, etteivät nämä ole siirtymässä datakattoihin. Sen sijaan 5g saattaa tuoda muita uusia hinnoittelumalleja, kuten laatu- ja viipalointipohjaisen laskutuksen.