Tässäkö älypuhelimien seuraava kehysaskel?

– Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Oppo on vihjaillut tuovansa laitteisiinsa älypuhelimen näytön alle piilotetun kameran.Yhtiö julkaisi eilen Twitterissä lyhyen videon, jossa näkyy näytön yläosan takana oleva selfiekamera käytössä. Twiitissä on seuraava oheisteksti:– Niille, jotka etsivät täydellistä, lovetonta näyttökokemusta älypuhelimeen, valmistautukaa ällistymään. Katselette juuri ensimmäistä kertaa näytönalaista selfiekameratekniikkaamme.Tämän tarkempia tietoja valmistaja ei antanut. Odotettavissa on, että kamera nähdään jossain lähiaikoina tulevassa puhelimessa.Selfekameran sijoittelu on viime aikoina ollut luovuuden osoittamisen paikka älypuhelinvalmistajille. Kun näyttöjen koot ovat kasvaneet ja reunukset kutistuneet, on nähty monenlaisia ratkaisuja. Yleisin niistä on ollut pieni näyttölovi kameralle näytön yläreunassa.Tämän ohella Samsungilla on nähty on nähty näyttöön upotettu kamera ja uudessa OnePlus 7 Pro -puhelimessa selfiekamera ponnahtaa ulos laitteen päästä. Myös Oppo käyttää vastaavaa tekniikkaa omassa Reno-puhelinsarjassaan.Suurimmat kameroissa otetut kehitysaskeleet ovat parin vuoden sisään ovat kuitenkin tapahtuneet pääkameroissa. Parantuneena hämäräkuvauskykynä näkyvä valovoimaisuus on noussut merkittävästi. Lisäksi optisia zoomeja on nähty useammalta valmistajalta. Toistaiseksi ne ovat kuitenkin olleet kalliiden lippulaivalaitteiden ominaisuuksia.Oppolla on kytköksiä OnePlusiin, joten on mahdollista, että näytön alle piilotetut kamerat tulevat ennen pitkää myös OnePlusin laitteisiin.