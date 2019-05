Mobiili

Huawei vastaa: Näin Android-kielto vaikuttaa Huawei- ja Honor-puhelimiin

Googlen päätös lopettaa Huawein Android-lisenssi vaikuttaa myös jo kuluttajille myytyihin Huawei- ja Honor-puhelimiin.Huawei on nyt kommentoinut Googlen ratkaisua ja sen vaikutuksia:– Huawei jatkaa tietoturvapäivitysten toimittamista ja myynnin jälkeisiä palveluita kaikkiin olemassa oleviin Huawei- ja Honor-älypuhelimiin ja tablet-tuotteisiin, kattaen kaikki jotka on jo myyty tai ovat yhä varastossa maailmanlaajuisesti, yhtiö kertoo.Huawei viittaa myös Googlen lausuntoon, jonka mukaan Google Play -sovelluskauppa ja Googlen haittasovelluksia estävä Google Play Protect -tarkistus pysyvät toiminnassa jo toimitetuissa Huawei-laitteissa.Ilmeisesti myös muut Googlen suositut sovellukset, kuten Gmail ja Youtube, säilyvät jo toimitetuissa Huawei- ja Honor-puhelimissa. Lausunto ei kuitenkaan suoraan avaa sitä, miten muutos vaikuttaa jo ostettujen laitteiden tuleviin päivityksiin. Varmuutta ei ole esimerkiksi siitä, saavatko Huawein laitteet enää lainkaan Android-käyttöjärjestelmän versiota, joka on tarkoitus julkistaa ensi syksynä.Googlen linjaus tulee kuitenkin vaikuttamaan tuleviin laitteisiin. Lisenssin loppuminen tarkoittaa, että tulevissa Huawei- ja Honor-älypuhelimissa ei jatkossa olisi valmiina Googlen omia palveluja, kuten Gmail- ja Youtube-sovelluksia.Jos Huawei haluaa jatkaa Androidin käyttöä, se joutuu jatkossa hyödyntämään vain avoimesti saatavilla olevaa AOSP-versiota (Android Open Source Project). Lisenssin peruminen tarkoittaa myös sitä, että Huawein laitteet saavat Androidin ohjelmistopäivitykset vasta sitten, kun ne julkaistaan käyttöjärjestelmän avoimen lähdekoodin versiossa.Huawein älypuhelimet P Smart, P20 Lite, P20 Pro, ja Honor 10, Honor 9 Lite, Honor 7S, Honor Play ja Nova 3 ovat olleet Elisan ja DNA:n alkuvuoden myydyimpien puhelinten listoilla Suomessa.Googlen viikonloppuna julkaisema linjaus on seurausta Yhdysvaltojen hallinnon torstaina tekemästä päätöksestä, jonka mukaan yhdysvaltalaisia yrityksiä voidaan vastaisuudessa kieltää käyttämästä telelaitteita, jos maan hallinnon mielestä tahot laitteiden takana ovat turvallisuusuhka. Päätös on yksi isku Huaweita vastaan, vaikka sen yhteydessä ei mainittukaan Huaweita tai Kiinaa.Kielto kattaa kaupankäynnin sekä teknologian tai ohjelmistojen jakamisen. Kieltolistalle päätyneiden yhtiöiden kanssa voidaan käydä kauppaa vain viranomaisilta saatavalla erillisluvalla.Määräys on kohdistettu erityisesti Huaweihin. Yhdysvaltain valtion virastoilta on jo aiemmin kielletty laitteiden ostaminen Huaweilta. Huolenaiheena on se, että Kiinan viranomaiset käyttäisivät Huawein laitteita vakoillakseen Yhdysvaltoja.