Tiesitkö tästä WhatsAppin varoituksesta – näyttää toisten puhelimista tärkeän tiedon

WhatsApp-pikaviestimessä on toiminto, joka saattaa yllättää kesken puhelun. Sovellus nimittäin kertoo paitsi oman, myös keskustelukumppanin akun varaustilanteen, kun virtaa on enää vähän jäljellä.Tarkoitus on estää tilanteita, joissa puhelu katkeaa varoittamatta akun loppumiseen. Ominaisuus paljastui ensimmäisen kerran jo vuonna 2017, jolloin WhatsAppin huomattiin testaavan sitä Android-puhelimissa.Ominaisuus on nyt käytössä myös WhatsAppin iPhone-sovelluksessa.Akun varaustilanne ei liene kaikista yksityisintä tietoa, mutta kaikki eivät sitäkään haluaisi jakaa muille. Muistutus akun käymisestä vähiin voi kuitenkin olla hyvin hyödyllinen tieto, ettei puhekumppanin katoaminen linjoilta pääse yllättämään.Vastaava toiminto löytyy ainakin Google Maps -karttapalvelusta, joka kertoo sijaintinsa jakavan henkilön akun varaustilanteen. Mapsissa tilanteen näkee tosin koko ajan, ei vain virran huvetessa tiettyyn pisteeseen.