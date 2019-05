Mobiili

Mapsiin tulossa tervetullut uudistus – miksi tätä ei ollut aikaisemmin?

Nettiselaimista tuttu Incognito-tila on tulossa Google Mapsiin.

Google kertoi I/O 2019 -tilaisuutensa tuoksinassa, että sen Maps-karttasovellus saa näkymättömän tilan käyttäjän yksityisyyden suojelemiseksi. Tämä Incognito-moodi tarkoittaa, että käyttäjän liikkumisia ei tallenneta.– Tulossa pian Google Mapsiin, kun laitat Incognito-tilan päälle Mapsissa, toimintaasi, kuten etsimiäsi paikkoja tai reittiohjeita, ei tallenneta Google-tilillesi, Google selittää Twitterissä.Moodin voi näpäyttää päälle profiilikuvan alta, mutta Google ei kertonut aikataulua toiminnon lanseeraamiselle.Google ei sanonut, lakkaako se samalla myös seuraamasta käyttäjän liikkeitä kartalla. Yhtiöllä on huono maine käyttäjiensä seuraamisessa sen jälkeen, kun paljastui, että sijaintihistorian poistaminen ei poistakaan kaikkia sijaintitietoja.Näkymätön tila on tuttu Chromesta ja muista selaimista ja se saapui taannoin myös Youtube-sovellukseen.Moodi ei kuitenkaan tarkoita täydellistä näkymättömyyttä. Esimerkiksi Chromessa Google huomauttaa, että käyttäjän toiminta voi edelleen näkyä esimerkiksi työnantajalle tai internet-palveluntarjoajalle.Google on viime aikoina panostanut enemmänkin tietosuojaan. Äskettäin yhtiö lupasi työkalun, joka hävittää automaattisesti käyttäjän paikka- ja sovellushistorian.