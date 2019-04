Mobiili

Samsung lykkää huippumallinsa myyntiä – syytä osattiin pelätä jo ennakkoon

Samsung lykkää viime hetkillä taittuvan Galaxy Fold -huippumallinsa julkistusta. Suomessa 2100 euron hintaisen puhelimen toimitusten piti alkaa 3. toukokuuta, mutta nyt myynnin aloitusta on siirretty hamaan tulevaisuuteen. Yhtiö aikoo ilmoittaa tulevan julkaisuajankohdan ”lähiviikkoina”.Syynä puhelimen lykkäämiseen on näyttöjen hajoaminen. Useat medioiden testaajat ovat kertoneet heille toimitettujen mallien hajonneen jo päivän tai parin käytön jälkeen.Vika ei ole varsinainen yllätys, sillä juuri näytön taitekohdan epäiltiin jo etukäteen olevan laitteen heikoin kohta. Fold näköjään kuitenkin pääsi läpi yhtiön sisäisistä tarkastuksista, ja yhtiö veti jarrusta vasta, kun tekniikka-alan toimittajat ja bloggaajat alkoivat raportoida heidän testaamiensa laitteiden näytön rikkoutuneen.Yhtiön ensimmäisten selvitysten mukaan viat saattavat johtua taitekohdan suojaamattomaan ylä- ja alaosaan osuneista iskuista. Eräässä tapauksessa syyksi epäillään puhelimen sisään joutuneita aineita. Yhtiö aikoo muun muassa parantaa näytön suojausta.Myös Huawei on julkaissut taittuvan puhelimen. Erona Samsungiin on, että Huawei Mate X -puhelimen taipuisa näyttö on puhelimen ulko- eikä sisäpinnalla, joten taitekohta ei ole yhtä terävä kuin Samsungin Foldissa. Huawei ei ole vielä antanut puhelimiaan toimittajien testiin lyhyttä kokeilua lukuun ottamatta.