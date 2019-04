Mobiili

iPhone alle 200 euron 2 vuoden takuulla – Telia lähti uuteen bisnekseen

Teleoperaattori Telia alkaa myydä kierrätettyjä puhelimia. Yhtiö markkinoi Telia Recycled -laitteita kierrätettävyydellä ja ympäristöystävällisyydellä.Operaattori lupaa tarkistetuille ja kunnostetuille puhelimille 2 vuoden takuun.– Jokaisen Telia Recycled -kierrätyspuhelimen akun kunto sekä toiminnot on testattu ammattilaisten toimesta, ja ennen pakettiin päätymistä puhelin on myös huollettu ja putsattu perusteellisesti käytön jäljistä, Telia kirjoittaa tiedotteessaan.Telia tarjoaa tällä hetkellä kaupassaan kuutta kierrätyspuhelinmallia. Nämä ovat iPhone SE 32 GB, iPhone 6S 32 GB, iPhone 7 128 GB, iPhone X 64 GB sekä Samsung Galaxy S7. Laitteiden hinta vaihtelee 189 eurosta (iPhone SE) 699 euroon (iPhone X).Listan iPhone-painotteisuus on huomattavaa. Tämä johtunee siitä, että Applen puhelimet säilyttävät parhaiten arvonsa ajan mittaan.Telia sanoo uuden bisneksen myös palvelevan operaattorin ilmastotavoitteita. Operaattori sanoo pyrkivänsä nollapäästöiseksi vuoteen 2030 mennessä.Tähän mennessä suuret toimijat eivät juuri ole tarttuneet käytettyjen puhelimien kauppaan. Gigantilla ja Powerilla on kierrätysohjelmat käytetyille puhelimille, mutta käytetyt puhelimet eivät päädy myyntiin Suomessa. Käytettyjen puhelinten kauppa on ollut enemmän iTapsan kaltaisten pienten ketjujen käsissä.