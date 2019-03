Mobiili

WhatsAppiin tulossa odotettu uudistus – moni pettyy silti

Tumma tila on tulossa WhatsAppin Android-versioon, mutta ei sillä tavalla kuin jotkut varmaankin haluaisivat. Asiasta kertoo WABetaInfo.

WhatsApp-pikaviestimen tulevan päivityksen varhaisesta versiosta on löytynyt todisteita uudesta tummasta tilasta, WABetaInfo kertoo. Versiosta 2.19.82 paljastui uusittu asetusvalikko, jossa tumma tila jo toimi.Tummasta tilasta saatiin vihiä jo viime syyskuussa, kun WhatsAppin koodista kaivettiin esiin erinäisiä viittauksia sellaiseen.Varsinainen työ tumman tilan tuomiseksi Androidiin on kuitenkin ilmeisesti alkanut vasta nyt. Lisäksi vaikuttaa siltä, että tumma tila toteutetaan tavalla, joka ei hyödytä matkapuhelimissa yleistyneitä oled-tyyppisiä näyttöjä.Täysi musta tarkoittaisi, että mustaksi jääviä kuvapisteitä ei tarvitsisi valaista ollenkaan, mikä säästäisi virtaa oled-näytössä. WhatsAppissa testattu tumma tila käyttää kuitenkin harmaata väriä, joka edelleen kuluttaa akkua.Jos WhatsAppin tummalla tilalla ei voi säästää virtaa, sen tehtäväksi jäisi ennen kaikkea silmien säästäminen sovellusta pimeässä käytettäessä.WABetaInfo ei edelleenkään odota uudistuksen saapuvan nopeasti, koska työtä näyttää olevan vielä paljon jäljellä. Tumma tila on ollut kehitteillä myös WhatsAppin iOS-versioon.