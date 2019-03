Mobiili

Tätä peliä et odottanut kännykkään – mutta se tulee silti

Pelitalo Activision ja kiinalainen nettijätti Tencent kertovat tuovansa pc-pelaajien kestosuosikin Call of Dutyn mobiililaitteille. Tiedotteen mukaan ensimmäisen persoonan ammuskelu Call of Duty: Mobile on ilmaiseksi pelattava peli, johon kootaan pelaajien suosikkikenttiä, -pelimoodeja, -aseita ja -hahmoja sarjan aiemmista peleistä.Moninpelaaminen on myös vahvasti kuvioissa mukana. Perinteisesti Call of Dutyn moninpeleissä pärjääminen on vaatinut erinomaista ruudunpäivitysnopeutta ja tarkkaa hiirikättä. On epäselvää, miten kännykän varassa pelaaville voidaan tarjota tarpeeksi jouheva pelikokemus.Peli on tulossa sekä Androidille että iOS:lle. Toisin kuin esimerkiksi Fortniten kohdalla, Call of Duty: Mobile ei ohita virallisia sovelluskauppoja, vaan tulee saataville Google Playhyn ja App Storeen.Call of Duty: Mobile ottaa vastaan ennakkorekisteröitymisiä, joilla saa pääsyn pelin julkiseen betaversioon. Tämän pitäisi ilmestyä kesällä "valituilla alueilla". Vielä ei ole kerrottu, kuinka päheä puhelin taskusta pitää löytyä pelin pelaamiseksi sulavasti.