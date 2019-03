Mobiili

Haittaohjelma päätyi lähes 150 miljoonaan puhelimeen: Onko sinulla joku näistä sovelluksista?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SimBad-nimen saanut haittaohjelma on ollut mukana piilotettuna 210 eri Android-sovelluksessa, joita on ladattu yhteensä 147 miljoonaa kertaa, kertoo tietoturvayhtiö Check Point.Google on jo poistanut sovellukset Play-kaupastaan Check Pointin kerrottua sille löydöistään.SimBad pystyi näyttämään Android-laitteissa mainoksia, joita oli vaikea poistaa, lähettämään laitteisiin muita mahdollisesti haitallisia sovelluksia sekä avaamaan Google Playn tai muita nettikauppojen sivustoja.Check Pointin mukaan SimBad on periaatteessa siis mainosohjelma, mutta sillä on mahdollisuuden kehittyä myös vakavammaksi uhaksi.Koska SimBadin avulla saattoi avata tietyn nettiosoitteen selaimelle, sitä on mahdollista käyttää myös huijauksiin ja urkintaan, esimerkiksi avaamalla Android-laitteen selaimeen jotain oikeaa suosittua verkkopalvelua muistuttava käyttäjätunnusta ja salasanaa pyytävä huijaussivusto.Saastuneiden sovellusten tekijät eivät todennäköisesti tienneet niiden sisältämästä haittaohjelmasta, sillä he käyttivät ohjelmistokehitystyökalua, johon haittaohjelma oli piilotettu.Alla on lista Google Play -kaupasta löytyneistä sovelluksista, jotka ovat sisältäneet SimBad-haittaohjelman. Kannattaa huomioida, että monien sovellusten nimi saattaa muistuttaa tai olla aivan sama kuin jollain täysin asiallisella sovelluksella, jossa haittaohjelmaa ei ole.1. Snow Heavy Excavator Simulator2. Hoverboard Racing3. Real Tractor Farming Simulator4. Ambulance Rescue Driving5. Heavy Mountain Bus Simulator 20186. Fire Truck Emergency Driver7. Farming Tractor Real Harvest Simulator8. Car Parking Challenge9. Speed Boat Jet Ski Racing10. Water Surfing Car Stunt11. Offroad Wood Transport Truck Driver 201812. Volumen booster & Equalizer13. Prado Parking Adventure14. Oil Tanker Transport Truck Driver15. Monster Truck Demolition16. Hummer taxi limo simulator17. Excavator Wrecking Ball Demolition Simulator18. Offroad Gold Transport Truck Driver 201819. Sea Animals Truck Transport Simulator20. Water Surfing Motorbike Stunt21. Police Chase22. Police Plane Transporter23. Ambulance Driver Extreme Rescue24. Hovercraft Racer25. Cars Transport Truck Driver 201826. Motorbike Pizza Delivery27. Heavy Excavator - Stone Cutter Simulator28. Bottle shoot archery29. Offroad buggy car racing30. Garbage Truck - City trash cleaning simulator31. Tanks Attack32. Dinosaur Park - Train Rescue33. Pirate Ship Boat Racing 3D34. Flying taxi simulator35. Jetpack Water36. Volumen Booster37. Animal Farming Simulator38. Monster Truck39. Offroad jeep car racing40. Flying Car Stunts On Extreme Tracks41. Tractor Farming 201842. Impossible Farming Transport Simulator43. Volumen Booster44. Mustang Rally Championship45. Deleted Photo Recovery46. Speed Boat Racing47. Super Cycle Jungle Rider48. My name on Live Wallpaper49. Magical Unicorn Dash50. Super Cycle Jungle Rider51. Love Caller Screen52. Racing Car Stunts On Impossible Tracks53. Racing Car Stunts On Impossible Tracks 254. Urban Limo Taxi Simulator55. Tractor Farming Simulator56. Camper Van Driving57. Bottle Shoot Sniper 3D58. Full Screen Incoming Call59. Beard mustache hairstyle changer Editor60. Volumen Booster61. girlfriend photo editor62. Mobile Number Tracker & Locator63. Garden Photo Editor64. Fortune Wheel65. Farming Transport Simulator 201866. OffRoad Tractor Transport67. my name on live wallpaper68. Flying Ambulance Emergency Rescue69. Mustang Driving Car Race70. Waterpark Car Racing71. Impossible Tracks - Extreme Trucks72. Flying Motorbike Stunts73. Fire Truck Emergency Rescue - Driving Simulator74. Heavy Snow Excavator Snowplow Simulator75. Water Skiing76. Women Make Up and Hairstyle Photo Maker77. Mountain Bus Simulator78. Van Pizza79. Truck Transport and Parking Simulator80. Hoverboard Racing Spider Attack81. Motorsport Race Championship82. Demolition Derby83. Love Caller with love ringtones84. House Transport Truck - Moving Van Simulator85. Heavy Excavator Stone Driller Simulator86. Super Cycle Downhill Rider87. Extreme Rally Championship88. Missile Attack Army Truck89. Caller Location & Mobile Location Tracker90. Mobile number locator91. My name on Live Wallpaper92. City Metro Bus Pk Driver Simulator 201793. Full Screen Incoming Call94. Man Casual Shirt Photo Suit95. American muscle car race96. Offroad Nuclear Waste Transport - Truck Driver97. Mad Cars Fury Racing98. High Wheeler Speed Race99. Number Coloring100. Camper Van Race Driving Simulator 2018101. Unicorn Float - Speed Race102. Dual Screen Browser103. Harvest Timber Simulator104. Hot Micro Racers105. Lara Unicorn Dash106. Wingsuit Simulator107. Food Truck Driving Simulator108. Dog Race Simulator109. SUV car - parking simulator110. Phone Finder111. Phone number locator112. Gallery Lock113. Secret screen recorder114. Face Beauty Makeup115. Christmas letters to santa and three wise man116. Deleted Files recovery117. Dual Screen Browser118. Broken Screen - Cracked Screen119. Garden Photo Editor120. Modi Photo Frame 2121. Love Caller Screen122. Anti Theft & Full Battery Alarm123. Love Caller Screen 2124. Voice reading for SMS. Whatsapp & text sms125. Name on Pic-Name art126. Speed Boat Racing127. Train Driving Simulator128. Super Cycle Rider129. Racing Horse Championship 3D130. Move App To SD Card 2016131. Pop Toy Creator132. Photo Live Wallpaper133. Magical Unicorn Dash134. Truck Wheel of Death135. Live Translator136. Volume Control Widget137. World cup 2018 football shirt maker138. Girlfriend Photo Editor 2139. My Photo on Music Player140. taxi141. Garden Photo Editor142. Fortune Wheel Deluxe143. Extreme Motorcycle Racer144. Offroad Snow Bike - Christmas Racing145. Bottle Shoot146. Photo Background Changer 2017147. Offroad Christmas Tree Transport148. Tank Transport Army Truck149. Flag face paint: World Cup 2018150. World Cup 2018 Teams Flags Live Wallpaper151. Selfie Camera152. Missile Attack Army Truck153. Max Player154. Flash Alert - Flash on Call155. Photo Video Maker with Music156. Brain Games & IQ Test157. Audio Video Mixer158. Pop Toy Creator 2159. Flash on Call and SMS160. Heart Photo Frames161. Shayari 2017162. Photo on Birthday Cake163. Nature Photo Frames164. Calendar 2018 Photo Frame165. Christmas Truck Transport Simulator166. Modern Santa - Christmas van drive167. Change your voice168. Moster vs Water169. EDIT Flowers Photo Frames170. Photo Video Maker with Music171. Toilet Paper Race172. Dog Crazy Race Simulator173. Luxury Photo Frame174. Bike Wheel of Death175. World Famous Photo Frames176. Heavy Snow Excavator Christmas Rescue177. Deleted Files Recovery178. Football Results & Stats Analyzer179. 3D Photo Frame Cube Live Wallpaper180. Green Hill PhotoFrame181. Christmas Magic Board182. Animal Parts Photo Editor183. DSLR Camera Blur184. Car Photo Frame185. Hands Slap Game186. 4D Maa Durga Live Wallpaper187. Men Sweatshirt Photo Editor188. Connect Letters. Words Game189. Recover Deleted Pictures190. Custom Radio Alarm Clock191. Anti-spam Calls192. Compatibility Test193. Dual Screen Browser194. Magic Glow Live Wallpaper195. Porgy Virtual Pet196. Tap the Ball197. Clock Live Wallpaper198. Royale Stats199. Fire text photo frame200. Christmas greetings card201. Best App Lock202. DJ Photo Frames203. Auto Call redial204. Guess the picture205. ProfesionalRecorder