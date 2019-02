Mobiili

Lippulaiva julki: Tällainen on Sonyn huippu-uutuus





Japanilainen Sony on julkistanut Barcelonan MWC-mobiilimessuilla uuden lippulaivapuhelimensa. Valmistaja sanoo Xperia 1 -puhelimen olevan maailman ensimmäinen kännykkä, joka yhdistää 4K-tarkkuuden näytön, 21:9-kuvasuhteen sekä kuvakontrastia parantavan HDR-uudelleenmasterointitekniikan.Jälkimmäisellä tarkoitetaan kuvan jälkikäsittelyä puhelimessa. Sonyn mukaan sitä voidaan tehdä jopa suoratoistettaville elokuville.Uutukaisen pääpaino on selkeästi viihdekäytössä, sillä laite on varustettu myös Dolby Atmos -äänentoistolla.Matkapuhelimissa harvinainen, mutta elokuvissa yleinen kuvasuhde mahdollistaa Sonyn mukaan aiempaa tehokkaamman kahden sovelluksen samanaikaisen käytön. Laitteen näytön koko on 6,5 tuumaa.Puhelin on varustettu kolmen linssin ja 12 megapikselin kameralla. Siihen kuluvat 16 millimetrin laajakuvaobjektiivi, 26 millin objektiivi ja 52 millin teleobjektiivi (joka vastaa 35 mm objektiivia). Kameran automatiikka osaa muun muassa tunnistaa kuvasta silmät ja tarkentaa kuvan niihin. Kameran f-arvo on f/1,6, eli ainakin teoriassa sen tulisi soveltua varsin hyvin hämäräkuvaukseen.Xperia 1 on varustettu Snapdragon 855 -mobiilisuorittimella sekä 3300 milliampeerin akulla. Se ei ole 5g-puhelin, jollaisia MWC-messuilla on jo nähty.Puhelin tulee myyntiin loppukeväästä. Sony ei ole vahvistanut sen Suomen-hintaa.Lippulaivan lisäksi Sony julkaisi Xperia 10- sekä Xperia 10 Plus -puhelinmallit. Myös nämä on toteutettu 21:9-kuvasuhteella ja ne soveltuvat 4K-videokuvaamiseen. Näitä myydään 350:n ja 430 euron hintaan.Japanilainen elektroniikkajätti Sony ei ole onnistunut saavuttamaan matkapuhelinmarkkinoilla samanlaista asemaa kuin viihde-elektroniikassa. Yhtiö on markkinaosuuksiltaan Applen, Samsungin ja Huawein takana.