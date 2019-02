Mobiili

Huawein uutuus tiivistää vuoden trendit – esitteli taipuisan 5g-puhelimen

Kiinalainen Huawei on esitellyt Barcelonassa uuden Mate X -älypuhelimen, jonka erikoisuuksia ovat taipuva näyttö ja 5g-yhteydet. Molemmat ovat tämän vuoden teknologiatrendien kärkeä.Huawei järjesti julkistustilaisuuden jo perinteisesti päivää ennen mobiilialan MWC-messujen alkua. Samana päivänä uusia julkistuksia myös muilta yhtiöltä, muun muassa Nokia-puhelimia kehittävältä HMD Global -yhtiöltä.Varsinainen yllätys Huawein puhelinjulkistus ei ollut. Samsung esitteli taipuvan Galaxy Fold -mallinsa viime keskiviikkona, ja myös Huawein kehitystyöstä on huhuttu jo pitkään.Huawei Mate X -puhelimessa on taipuisa oled-näyttö, joten Samsungin Fold-mallin tapaan myös sitä voi käyttää sekä tablet-laitteena että puhelimena, joka kokoon taitettuna mahtuu taskuun. Tablet-tilassa laitteella voi käyttää useita ohjelmia yhtä aikaa.Mate X on myös ensimmäisiä 5g-puhelimia. 5g-nopeudet yhdistettynä laajempaan näyttöön saattavatkin olla sopia ainakin reaaliaikaiseen nettipelaamiseen tai suoratoistovideoiden katseluun, vaikka Huawei puhuu tiedotteessaan tuottavuutta lisäävästä voimanpesästä.Huawein mukaan puhelimen uudella Balong 5000 -prosessorilla voi ladata yhden gigatavun kokoisen hd-laatuisen videotiedoston kolmessa sekunnissa. Myös 8K-videon suoratoisto onnistuu ilman viivettä.Suurempi näyttö vaatii myös enemmän virtaa, ja puhelimessa onkin 4500 mAh akku. Vertailun vuoksi Samsung Galaxy Fold -puhelimessa oli kaksi akkua, joiden lataukseksi on ilmoitettu 4380 mAh. Käytännössä virran kestoon vaikuttavat akun lisäksi myös puhelimien ohjelmistot.Huawei esitteli julkistustilaisuudessa myös uudet Matebook X Pro -, MateBook 13 - sekä MateBook 14 -tietokoneet.